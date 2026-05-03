Viktor Gyokeres Terus Meningkatkan Performa, Arsenal Siap Hadapi Atletico Madrid

Striker Arsenal, Viktor Gyokeres, menunjukkan peningkatan performa yang luar biasa dalam musim ini. Ia mencetak gol-gol penting dalam Liga Champions dan liga domestik. Pelatih Mikel Arteta memuji performanya dan berharap tim dapat memanfaatkan momentum positif untuk menghadapi Atletico Madrid. Selain itu, berita terkait erupsi Gunung Semeru dan prakiraan line-up AC Milan vs Sassuolo juga menjadi sorotan.

Striker Arsenal asal Swedia, Viktor Gyokeres , kembali menunjukkan performa yang luar biasa dalam musim ini. Pada laga Liga Champions UEFA melawan Kairat Almaty di Stadion Emirates, London, pada 28 Januari 2026, Gyokeres berhasil mencetak gol pembuka yang membawa timnya menuju kemenangan.

Peningkatan performanya semakin terlihat pada paruh kedua musim, di mana ia mencetak sembilan gol dalam 12 pertandingan liga. Salah satu momen terbaiknya adalah saat ia mencetak gol penalti dalam pertandingan melawan Bournemouth pada 11 April 2026, yang membantu Arsenal meraih tiga poin penting. Pada leg pertama semifinal Liga Champions melawan Atletico Madrid, Gyokeres kembali menunjukkan keberaniannya dengan mencetak gol dari titik penalti, meskipun pertandingan berakhir imbang 1-1. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, tidak ragu untuk memuji performa Gyokeres.

Dia tampil dengan sangat bagus, kata Arteta, yang berharap timnya dapat memanfaatkan momentum positif ini untuk menghadapi tantangan berikutnya. Selain fokus pada performa Gyokeres, Arteta juga menambahkan bahwa seluruh tim harus tetap konsisten dan berjuang hingga akhir musim. Sementara itu, berita lain yang menarik adalah erupsi Gunung Semeru pagi ini, di mana kolom abu vulkanik mencapai ketinggian 900 meter. Hal ini menjadi peringatan bagi masyarakat sekitar untuk tetap waspada.

Di sisi lain, dalam dunia sepak bola, prakiraan line-up AC Milan vs Sassuolo menarik perhatian, terutama dengan absennya Luka Modric dan debut Jay Idzes sebagai starter. Kompas.com juga mengajak pembaca untuk memberikan apresiasi spesial sebagai dukungan finansial untuk mendukung keberlangsungan layanan dan pengembangan konten. Seluruh kontribusi akan digunakan untuk operasional redaksi, dan Kompas.com berkomitmen untuk menjaga privasi data kontributor.

Namun, perlu diingat bahwa fitur ini tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, atau investasi, dan Kompas.com tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari penggunaan fitur ini





KompasBola / 🏆 10. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Viktor Gyokeres Arsenal Liga Champions Mikel Arteta Atletico Madrid

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gyökeres menjadi pahlawan besar Arsenal, yang membuat Manchester City berada di bawah tekanan penuhArsenal berhasil meraih hasil gemilang dalam perebutan gelar Liga Premier pada Sabtu lalu. Tim pemuncak klasemen ini tampil mengesankan terutama di babak pertama dan akhirnya mengalahkan Fulham dengan skor 3-0.

Read more »

Arsenal vs Fulham: Viktor Gyokeres Bersinar, The Gunners Amankan 3 Poin PentingDuel Arsenal vs Fulham berakhir 3-0 di pekan ke-35 Liga Inggris 2025/2026. Viktor Gyokeres mencetak dua gol untuk membawa The Gunners menang.

Read more »

Arsenal Dominasi Fulham, Arteta Puji Performa Gemilang Gyokeres dan Semangat TimArsenal meraih kemenangan meyakinkan atas Fulham di Emirates Stadium berkat penampilan gemilang Viktor Gyokeres dan semangat juang tinggi seluruh tim. Mikel Arteta memuji performa solid dan efektivitas timnya, serta menatap optimis final Liga Champions.

Read more »

Hasil Arsenal vs Fulham: Viktor Gyokeres Borong Dua Gol, The Gunners Menang Telak 3-0Hasil Arsenal vs Fulham berakhir 3-0 untuk kemenangan The Gunners. ViktorGyokeres mencetak dua gol dan membawa Arsenal semakin kokoh di puncak klasemen.

Read more »

Man of the Match Arsenal vs Fulham: Viktor GyokeresViktor Gyokeres menjadi Man of the Match saat Arsenal menang 3-0 atas Fulham. Ia mencetak dua gol dan satu assist dalam laga dominan The Gunners.

Read more »

Meledak di Saat yang Tepat, Viktor Gyokeres Akhirnya Penuhi Keinginan ArsenalViktor Gyokeres akhirnya memenuhi keinginan Arsenal saat merekrutnya dari Sporting CP, yaitu melewati koleksi 20 gol dalam semusim.

Read more »