Viktor Gyokeres Taklukkan Rekor Ronaldo di UEFA Nations League

Viktor Gyokeres mencetak 16 gol di UEFA Nations League, menyalip Cristiano Ronaldo dan menempati posisi kedua pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah kompetisi.

Skor 16 gol di ajang UEFA Nations League telah menempatkan striker Viktor Gyokeres pada posisi kedua dalam sejarah pencetak gol terbanyak kompetisi tersebut. Pencapaian ini menyalip total gol 15 yang diraih Cristiano Ronaldo untuk timnas Portugal dalam ajang yang sama. Gyokeres mengonfirmasi pencapaian ini dengan mencatatkan dua gol dalam pertandingan melawan Bosnia-Herzegovina.

Riwayat Gol Gyokeres dan Rekor Beruntun

Rangkaian gol fenomenal Gyokeres di kompetisi UEFA ini dimulai pada Oktober 2024 saat ia berhasil mencetak satu gol dalam kemenangan 3-0 atas Serbia. Mantan pemain Sporting Lisbon ini juga menyumbang gol saat menghadapi Slovakia dan Azerbaijan pada turnamen tahun tersebut, termasuk empat gol ke gawang Azerbaijan. Pada musim 2026/2027, Gyokeres telah mencatatkan enam gol dari lima pertandingan yang ia ikuti. Sebelumnya, ia juga mencetak gol dalam pertandingan melawan Rumania, Bosnia, Polandia, dan Rumania lagi.

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Dua golnya di Stadion Strawberry Arena membuat Gyokeres mencetak gol dalam delapan pertandingan beruntun di UEFA Nations League. Pencapaian ini menjadikannya pemain pertama dalam sejarah kompetisi yang berhasil mencapai catatan tersebut. Ia sebelumnya sudah memegang rekor sebagai pemain dengan pertandingan beruntun mencetak gol terbanyak di UEFA Nations League. Tidak ada pemain lain yang mencetak gol dalam lebih dari enam pertandingan secara beruntun. Pesaing terdekatnya dalam catatan tersebut adalah kapten Inggris, Harry Kane.

Kompetisi Klasemen Pencetak Gol Teratas

Skor 16 gol milik Gyokeres menempatkannya di posisi kedua dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa kompetisi. Erling Haaland masih memimpin daftar dengan 23 gol setelah mencetak gol dalam kemenangan Norwegia atas Wales. Sementara itu, Aleksandar Mitrovic dan Cristiano Ronaldo sama-sama mengoleksi 15 gol. Pencapaian Gyokeres ini menandai lonjakan besar dalam kariernya di kancah internasional yang sering kali tertutupi oleh performa klubnya yang kurang stabil.

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Pengaruh terhadap Tim Nasional Swedia

Kemenangan atas Bosnia-Herzegovina yang didukung oleh kontribusi individu Gyokeres membuat Swedia meraih kemenangan keempat dari lima pertandingan mereka. Timnas Swedia kini mengoleksi 13 poin dari lima laga di League B Grup 4. Poin tersebut secara efektif memastikan promosi ke League A sebelum mereka menghadapi Polandia pada pertandingan terakhir yang dijadwalkan pada hari Selasa. Kontribusi Gyokeres menjadi krusial dalam memantapkan posisi Swedia untuk naik ke divisi tertinggi kompetisi UEFA.

Pertentangan Performa Klub dengan Prestasi Internasional

Di level klub, Viktor Gyokeres menjalani awal musim 2026/2027 yang sulit bersama Arsenal. Ia baru mencetak dua gol dari 14 penampilan dan menyumbang tiga assist sepanjang kompetisi. Gyokeres juga baru sekali menjadi starter di Premier League setelah berada di belakang Kai Havertz dalam persaingan posisi penyerang di tim tersebut. Namun, statusnya tetap sebagai pemain penting bagi timnas Swedia yang mengandalkan kreativitas dan finishingnya.

Perbandingan dengan Pencapaian Cristiano Ronaldo

Catatan 15 gol Cristiano Ronaldo untuk Portugal di UEFA Nations League telah tertandingi oleh kinerja Gyokeres. Ronaldo yang kini berusia 41 tahun masih aktif membela Portugal di Piala Dunia 2026 namun tidak lagi menjadi raja gol di ajang Nations League. Gyokeres berhasil melampaui angka tersebut hanya dalam waktu singkat. Rekor Haaland yang masih jauh di depan menjadi tantangan selanjutnya bagi Gyokeres untuk terus melaju di ajang ini.