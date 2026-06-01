Vietnam U-19 Tumbangkan Timor Leste 3-0, Hoang Cong HauCetak Hattrik

Vietnam U-19 memulai kampanye Piala AFF U-19 2026 dengan kemenangan 3-0 atas Timor Leste U-19, didominasi aksi spektakuler Hoang Cong Hau yang mencetak tiga gol.

Vietnam U-19 meraih kemenangan telak dengan skor 3-0 atas Timor Leste U-19 dalam laga pembuka Grup A Piala AFF U-19 2026 di Stadion Utama Sumatra Utara, Senin (1/6/2026).

Hoang Cong Hau menjadi fenomena dengan hattrick yang menginspirasi timnya. Gol pertama lahir di menit kedua setelah ia menerima umpan terobosan dari Duc Vu. Gol kedua, yang sama-sama mengesankan, dicetak di menit ke-83 melalui aksi tendangan salpo. Di menit ke-90, Hoang Cong Hau menyelesaikan hat-tricknya dan mengamankan kemenangan.

Timor Leste menampilkan perlawanan yang cukup baik, terutama melalui serangan transisi cepat, namun kurang efektif di akhir. Kemenangan ini memberikan Vietnam posisi kuat di Grup A, sementara Timor Leste harus melakukan perbaikan mendesak untuk mempertahankan harapan maju ke tahap berikutnya. Pelatih Vietnam memuji kerja keras tim dan kepercayaan diri yang terbangun dari hasil ini





Bolanet / 🏆 20. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sepakbola Vietnam U-19 Timor Leste U-19 Piala AFF U-19 2026 Hoang Cong Hau Hattrick Grup A

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

President Timor Leste usul Laut China Selatan jadi 'zona perdamaian'Presiden Timor Leste Jose Ramos-Horta mengusulkan agar Laut China Selatan ditetapkan sebagai "zona perdamaian" di tengah sengketa wilayah antara ...

Read more »

Indonesia Bersiap Saja di Panggung AFF U19 2026Turnamen muda sepak bola Asia Tenggara akan digelar di Sumatera Utara. Garuda Muda akan berkompetisi di Grup A, menghadapi Vietnam, Myanmar, dan Timor Leste, sementara pemain muda Indonesia menyandang harapan tinggi dan berharap dapat melaju ke semifinal.

Read more »

Link Live Streaming Vietnam vs Timor Leste di Piala AFF U-19 2026Laga pembuka Grup A Piala AFF U-19 2026 akan mempertemukan Vietnam U-19 dan Timor Leste U-19. Kedua tim dijadwalkan bertanding di Stadion Utama Sumatra Utara pada Senin, 1 Juni 2026.

Read more »

Hasil ASEAN U-19 Championship 2026 - Sinyal Bahaya Buat Timnas U-19 Indonesia, Vietnam Gilas Timor LesteSinyal bahaya buat Timnas U-19 Indonesia. Vietnam U-19 pimpin Grup A ASEAN U-19 Championship 2026 usai menghajar Timor Leste 3-0.

Read more »