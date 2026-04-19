Vietnam U-17 Bidik Poin Kunci Melawan Indonesia di Piala ASEAN

Timnas U-17 Vietnam bersiap menghadapi Indonesia dalam laga penentu Grup A Piala ASEAN U-17 2026. Meski hanya butuh satu poin untuk memastikan gelar juara grup dan tiket semifinal, pelatih Cristiano Roland menekankan pentingnya fokus dan tidak meremehkan skuad Garuda Muda.

Di Stadion Joko Samudro, Gresik , Jawa Timur, timnas U-17 Vietnam berhasil menorehkan performa impresif di awal Grup A Piala ASEAN U-17 2026. Kemenangan meyakinkan atas Malaysia pada laga perdana, disusul dengan pesta gol ke gawang Timor Leste, menempatkan mereka di puncak klasemen dengan raihan enam poin sempurna dari dua pertandingan.

Saat ini, skuad muda Naga Emas hanya membutuhkan satu poin tambahan untuk mengunci posisi juara grup, sebuah pencapaian yang sekaligus akan memberikan tiket langsung ke babak semifinal turnamen regional ini. Perjalanan gemilang Vietnam U-17 ini ditandai dengan produktivitas gol yang luar biasa. Mereka berhasil menceploskan total 14 gol ke gawang lawan tanpa sekalipun kebobolan dalam dua laga tersebut. Kemenangan 4-0 atas Malaysia menjadi pembuka yang manis, diikuti oleh kemenangan telak 10-0 atas Timor Leste. Statistik ini menunjukkan kekuatan lini serang dan pertahanan yang solid dari tim yang dilatih oleh Cristiano Roland. Menghadapi Indonesia di laga selanjutnya, Pelatih Vietnam, Cristiano Roland, memberikan peringatan keras agar timnya tidak kehilangan fokus dan menganggap remeh lawannya. Meskipun Indonesia baru saja menelan kekalahan dari Malaysia, Roland menegaskan bahwa skuad Garuda Muda memiliki kualitas pemain yang tidak bisa dianggap enteng. "Pertama, kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Indonesia adalah tim yang sangat baik," ujar pelatih asal Brasil tersebut dalam konferensi pers sebelum pertandingan. Roland melanjutkan, "Memang mereka kalah di pertandingan terakhir, tetapi mereka memiliki pemain-pemain berkualitas. Kami memahami ini akan menjadi laga yang keras, tetapi juga pertandingan yang bagus untuk kami. Saya harap pemain bisa menikmati permainan nanti." Pernyataan ini menunjukkan kedalaman analisis tim pelatih Vietnam terhadap calon lawannya, mengantisipasi potensi kejutan dan perlawanan sengit yang mungkin diberikan oleh tim tuan rumah. Meski secara matematis hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan langkah ke semifinal sebagai juara grup, Roland menekankan bahwa fokus utama tetaplah pada upaya meraih kemenangan. "Saat ini kami sudah mengoleksi enam poin dan hanya membutuhkan satu poin lagi untuk lolos. Karena itu, kami harus tetap fokus dan memberikan yang terbaik untuk mendapatkan hasil tersebut," tegas mantan pemain Benfica ini. Baginya, mentalitas untuk selalu berusaha meraih hasil maksimal adalah kunci penting bagi perkembangan pemain muda. Pelatih Cristiano Roland juga mengungkapkan apresiasinya terhadap semangat juang para pemainnya. Ia mengakui bahwa para pemainnya masih sangat muda dan membutuhkan banyak pembelajaran serta pengalaman untuk berkembang. "Para pemain masih muda, jadi mereka masih perlu banyak belajar dan memiliki jalan panjang ke depan," katanya. Namun, ia memuji etos kerja dan keinginan mereka untuk terus meningkatkan kemampuan. "Saya senang karena mereka selalu berusaha, baik dalam latihan maupun pertandingan. Itu yang paling penting saat ini. Mereka punya keinginan untuk belajar dan berkembang." Roland menambahkan bahwa dalam olahraga, menang dan kalah adalah hal yang lumrah. Yang terpenting adalah bagaimana para pemain memberikan upaya terbaik mereka dan memahami filosofi permainan tim. "Menang atau kalah adalah hal biasa, tetapi yang lebih penting adalah mereka memberikan yang terbaik dan memahami cara bermain mereka," pungkasnya. Pernyataan ini mencerminkan filosofi pembinaan yang mengedepankan proses pembelajaran dan pengembangan karakter pemain di atas hasil semata, meskipun target juara grup tetap menjadi prioritas. Laga antara Vietnam U-17 dan Indonesia U-17 diprediksi akan berlangsung sengit. Performa impresif Vietnam di awal turnamen, dikombinasikan dengan ambisi Indonesia untuk bangkit, menjanjikan sebuah pertandingan yang menarik bagi para penggemar sepak bola usia muda. Pengalaman dan taktik matang dari pelatih Roland akan diuji melawan semangat juang para pemain muda Indonesia di bawah tekanan publik sendiri. Kemenangan di laga ini tidak hanya akan mengamankan posisi juara grup bagi Vietnam, tetapi juga menjadi modal penting bagi Indonesia untuk membangun momentum di sisa turnamen, meskipun peluang mereka untuk lolos ke semifinal telah tertinggal





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Media Vietnam Tertawa Timnas Indonesia U-17 Kalah dari Malaysia, Garuda Muda Disebut Hadiahkan Tiket Semifinal Piala AFF U-17 2026 ke VietnamBerita Media Vietnam Tertawa Timnas Indonesia U-17 Kalah dari Malaysia, Garuda Muda Disebut Hadiahkan Tiket Semifinal Piala AFF U-17 2026 ke Vietnam terbaru hari ini 2026-04-17 13:58:39 dari sumber yang terpercaya

Media Vietnam Sebut Timnas U17 Indonesia Tegang Jelang Lawan Tim Negaranya, Soroti Hal IniMedia Vietnam mengungkapkan timnas U17 Indonesia tegang jelang melawan Vietnam di laga terakhir Grup A ASEAN U17 Cup 2026.

Indonesia U-17 Wajib Menang atas Vietnam untuk Jaga Asa Lolos Piala AFF U-17Pertandingan terakhir Grup A Piala AFF U-17 2026 akan mempertemukan Indonesia U-17 melawan Vietnam U-17 pada Minggu, 19 April 2026. Indonesia yang kini berada di peringkat ketiga klasemen harus meraih kemenangan demi menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya, sambil berharap Malaysia terpeleset melawan Timor Leste.

Link Live Streaming Piala AFF U-17 2026 di Indosiar dan Vidio: Indonesia vs VietnamBerikut informasi link live streaming Piala AFF U-17 2026 antara Indonesia vs Vietnam. Laga ini bisa ditonton melalui Vidio dan siaran langsung Indosiar.

Link Live Streaming Indonesia vs Vietnam di Vidio dan Indosiar: Piala AFF U-17 2026Link live streaming laga Timnas Indonesia vs Vietnam. Tayangan siaran langsung laga Piala AFF U-17 2026 itu bisa didapatkan di Vidio dan Indosiar.

Nonton Live Streaming Piala AFF U-17 2026: Indonesia vs VietnamDuel antara Timnas Indonesia vs Vietnam akan tersaji di pentas Piala AFF U-17 2026. Simak informasi nonton live streaming laga tersebut di Vidio dan Indosiar.

