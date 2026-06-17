Vietnam: Polisi Menyita Lebih dari 400 Kucing Curian dalam Operasi Perdagangan Daging Kucing

Polisi Vietnam menyita lebih dari 400 kucing curian dalam operasi besar-besaran yang membongkar jaringan perdagangan daging kucing di Kota Ho Chi Minh. Operasi ini mengungkap praktik pencurian hewan peliharaan yang telah berlangsung selama tiga tahun di wilayah Vietnam bagian selatan.

Polisi Vietnam menyita lebih dari 400 kucing curian dalam operasi besar-besaran yang membongkar jaringan perdagangan daging kucing di Kota Ho Chi Minh. Polisi Kota Ho Chi Minh menyita lebih dari 400 kucing curian dan menahan sembilan tersangka jaringan perdagangan ilegal.

Operasi tersebut mengungkap praktik pencurian hewan peliharaan yang telah berlangsung selama tiga tahun di wilayah Vietnam bagian selatan. Selain itu, ditemukan pula empat kotak penyimpanan berisi es yang menampung sekitar 80 bangkai kucing. Di lokasi berbeda, polisi juga menemukan 21 kucing hidup lainnya.

Divisi Kepolisian Kriminal Kota Ho Chi Minh menyebut para tersangka mengaku telah menangkap dan mengumpulkan kucing dari berbagai wilayah di Vietnam selatan selama tiga tahun terakhir, termasuk di Kota Ho Chi Minh, Provinsi Tay Ninh, dan An Giang. Kasus ini menjadi pengingat akan besarnya skala perdagangan daging kucing yang masih beroperasi di Vietnam.

Selain itu, konsumsi daging anjing dan kucing masih legal di Vietnam, namun sejumlah daerah mulai bekerja sama dengan organisasi kesejahteraan hewan internasional untuk mengurangi hingga menghentikan konsumsi daging anjing dan kucing





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