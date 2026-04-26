Vidio Dukung Perlindungan HAKI di Hari Kekayaan Intelektual Sedunia 2026

Platform streaming Vidio berpartisipasi dalam peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia 2026 dengan menekankan pentingnya perlindungan HAKI dalam ekosistem olahraga. Vidio mengajak masyarakat untuk mendukung atlet dan perkembangan olahraga Indonesia dengan menonton tayangan resmi dan menghindari pembajakan.

Jakarta – Platform streaming Vidio turut serta dalam peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia (HKI) 2026 yang berlangsung di kawasan Sarinah, Jakarta, pada hari Minggu, 26 April 2026.

Kehadiran Vidio dalam acara yang diselenggarakan bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum di 33 provinsi ini merupakan wujud komitmen terhadap peningkatan kesadaran publik mengenai pentingnya perlindungan HAKI, khususnya dalam ekosistem olahraga. Acara yang digelar bertepatan dengan Car Free Day ini mengusung tema 'Kekayaan Intelektual dan Olahraga: Siap Berinovasi', menekankan peran krusial kekayaan intelektual sebagai motor penggerak ekonomi di dunia olahraga.

Melalui aktivitas terbuka dan interaktif, pesan ini ditujukan untuk menjangkau masyarakat luas dan mengedukasi tentang manfaat perlindungan HAKI. Vidio, sebagai salah satu pelaku utama industri yang memiliki lisensi hak siar berbagai ajang olahraga bergengsi, baik lokal maupun internasional, hadir untuk mengajak masyarakat untuk menikmati tayangan olahraga secara resmi. Langkah ini merupakan bentuk dukungan konkret terhadap perlindungan HAKI dan memastikan keberlanjutan industri olahraga Indonesia.

Managing Director Vidio, Hermawan Sutanto, menegaskan bahwa perlindungan kekayaan intelektual adalah fondasi penting bagi pertumbuhan dan perkembangan industri olahraga di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa nilai ekonomi yang dihasilkan dari hak siar akan secara langsung kembali kepada para pemilik hak, termasuk penyelenggara, atlet, dan pelatih.

'Perlindungan hak kekayaan intelektual itu sangat penting untuk menggairahkan dan menumbuhkan industri sport di Indonesia,' ujarnya. Hermawan menambahkan bahwa aliran dana yang diperoleh dari penonton yang menyaksikan tayangan resmi akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan atlet dan pelatih, serta meningkatkan kualitas kompetisi secara keseluruhan. Menurutnya, tanpa perlindungan HAKI yang kuat, ekosistem olahraga akan sulit berkembang secara sehat dan berkelanjutan.

Vidio saat ini memegang hak siar sejumlah kompetisi besar, termasuk One Pride MMA, BRI Super League, dan BWF World Tour, yang menunjukkan komitmennya terhadap penyediaan konten olahraga berkualitas dan legal. Lebih lanjut, Hermawan menjelaskan bahwa Vidio memandang penyiaran (broadcast) sebagai prioritas utama dalam operasionalnya. Konten yang ditayangkan di platform Vidio merupakan aset intelektual yang dimiliki oleh masing-masing pemilik hak, dan Vidio berperan sebagai distributor yang bertanggung jawab.

Distribusi hak siar melibatkan berbagai pihak dalam rantai industri olahraga, mulai dari penyelenggara, atlet, sponsor, hingga platform streaming seperti Vidio. Dengan sistem yang berjalan dengan baik, semua pihak dapat memperoleh manfaat dari hak siar yang dilindungi. Vidio juga aktif mengajak masyarakat untuk mendukung atlet Indonesia dengan cara yang benar, yaitu dengan menghindari pembajakan dan memilih untuk menonton tayangan olahraga melalui platform resmi seperti Vidio. Hermawan menekankan bahwa dukungan penonton memiliki dampak langsung terhadap perkembangan olahraga nasional.

Dengan memilih untuk menonton secara legal, masyarakat turut berkontribusi terhadap perlindungan HAKI dan memastikan keberlanjutan industri olahraga Indonesia.

'Mari dukung atlet Indonesia, perkembangan olahraga Indonesia, dengan tidak membajak dan nontonlah yang legal,' serunya. Ajakan ini menjadi pesan utama dalam kampanye yang dibawa oleh Vidio, dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya HAKI dan mendorong pertumbuhan industri olahraga Indonesia yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dengan kesadaran yang tinggi, diharapkan industri olahraga Indonesia dapat terus berinovasi dan bersaing di tingkat global





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hari Kekayaan Intelektual Sedunia 2026: Warga Jakarta Tumpah Ruah Ramaikan Fun Walk di SarinahPeringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia 2026 digelar melalui kegiatan Car Free Day di berbagai provinsi se-Indonesia.

Read more »

Hari KI Sedunia 2026, Vidio Tekankan Pentingnya Dukung Atlet Lewat Live Streaming LegalVidio sebagai pemegang lisensi hak siar tayangan olahraga besar di Indonesia mengajak masyarakat untuk nonton secara legal dalam Hari KI Sedunia 2025.

Read more »

Berharap pada Pajak KekayaanUntuk mengenakan pajak kekayaan harus memperhatikan kriteria kekayaan yang dikenakan, tarifnya, jenis kekayaan yang dikecualikan, dan potensi muncul pajak berganda.

Read more »

Kemenpora dan Pihak Terkait Terima Sertifikasi HAKI di Hari KI Sedunia 2026Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI bersama sejumlah pihak menerima sertifikasi hak kekayaan intelektual dari DJKI Kementerian Hukum dalam peringatan Hari KI Sedunia 2026 dengan tema olahraga. Kemenpora mendukung penuh kegiatan ini dan berharap dapat mendorong pertumbuhan industri olahraga nasional.

Read more »

Kemenpora ajak industri olahraga di daerah daftarkan HAKIKementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI mengajak industri olahraga di daerah untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektual (HAKI).“Bagi ...

Read more »

Hari Kekayaan Intelektual 2026, Kementerian Hukum Dorong Industri Olahraga dan Inovasi NasionalPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »