Atlet Kanada Victor Lai secara menakjubkan memenangkan BWF World Tour Super 1000 Polytron Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan Jonatan Christie di final. Kemenangan ini memberikan sejarah baru bagi Kanada sekaligus mengingatkan pada pengaruh luas bulu tangkis Indonesia, karena Victor pernah berlatih di tanah air di bawah bimbingan Jeffer Rosobin pada tahun 2016. Victor menunjukkan permainan tenang dan strategis meski menghadapi suara gemuruh penonton Istora, sedangkan Jonatan mengakui kesulitan mengelola tekanan. Artikel ini membahas latar belakang pelatihan Victor, jalannya pertandingan final, serta implikasi prestasinya bagi perkembangan bulu tangkis internasional dan warisan Indonesia dalam olahraga itu.

Atlet Kanada Victor Lai menaklukkan arena bulu tangkis global dengan meraih gelar BWF World Tour Super 1000 Polytron Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan Jonatan Christie di final.

Kemenangan ini tidak hanya membawa Victor ai menjadi pemain Kanada pertama yang berjaya di ajang Indonesia Open, tetapi juga mengisyaratkan pengaruh mendalam bulu tangkis Indonesia dalam pembentukan kariernya. Ia pernah berlatih di tanah air pada tahun 2016 di bawah asuh mantan pebulutangkis nasional Jeffer Rosobin, sebuah pengalaman yang ia jadikan fondasi teknis dan mental.

Dalam laga puncak di Istora Senayan, Victor menundukkan Jonatan dengan skor 21-19 dan 21-8, menunjukkan ketenangan luar biasa di tengah gemuruh dukungan penonton yang mendukung atlet tuan rumah. Victor mengakui kebisingan besar namun tetap fokus pada strategi, sementara Jonatan menyatakan kesulitan mengatasi tekanan berat sebagai finalis pertama di Indonesia Open. Prestasi ini menambah koleksi keberhasilan Victor setelah memenangkan perunggu di Kejuaraan Dunia 2025, sekaligus menegaskan kontribusi pelatih dan metodologi bulu tangkis Indonesia dalam membentuk atlet-atlet kelas dunia di luar negeri.

Untuk Indonesia, kekalahan Jonatan menambah daftar kekecewaan since tidak adaAgain kesempatan untuk tunggal putra tuan rumah meraih gelar sejak Simon Santoso pada 2012. Namun, kemenangan Victor justru menyoroti warisan Indonesia dalam bulu tangkis yang telah merambat ke berbagai belahan dunia, termasuk Kanada. Kisahnya menjadi contoh bagaimana pengetahuan dan tradisi bulutangkis Indonesia tetap memberi dampak signifikan meski di luar negara, mengingat kembali bahwa Katsusan Josh yang mengajar di luar juga bermanfaat.

Dengan demikian, Indonesia Open 2026 bukan sekadar turnamen, melainkan cermin pengaruh bulu tangkis nusantara yang berkelanjutan





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Victor Lai Indonesia Open 2026 Jonatan Christie Bulutangkis BWF World Tour Kanada Jeffer Rosobin Istora Senayan Super 1000 Prestasi Internasional

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