Veteran Militer AS Gelar Aksi Protes di Washington Menentang Perang dengan Iran

Sekitar 60 veteran militer Amerika Serikat ditangkap di Washington D.C. setelah melakukan aksi demonstrasi menolak kebijakan perang pemerintah terhadap Iran yang dinilai tidak bermoral.

Sebuah peristiwa signifikan terjadi di jantung pemerintahan Amerika Serikat ketika puluhan veteran militer memutuskan untuk mengambil langkah berani sebagai bentuk protes terhadap kebijakan luar negeri pemerintah saat ini. Pada hari Senin, 20 April 2026, suasana di Washington D.C. menjadi tegang namun penuh dengan nilai historis.

Sekitar 60 veteran militer, yang sebagian di antaranya merupakan penyandang disabilitas akibat tugas negara, berkumpul di rotunda Gedung Kantor Cannon House untuk menyuarakan penolakan keras terhadap keterlibatan AS dalam perang melawan Iran. Kehadiran mereka yang mengenakan seragam militer lengkap memberikan kesan visual yang sangat kuat, menunjukkan bahwa mereka yang pernah berjuang di medan perang kini berdiri di garis depan untuk mencegah konflik lebih lanjut. Para demonstran membentangkan spanduk dengan pesan-pesan yang menggugah nurani, seperti Akhiri Perang di Iran dan Kita Tidak Mampu Membiayai Perang Lain. Tidak sekadar berorasi, mereka melakukan upacara simbolis melipat bendera, sebuah ritual khidmat yang melambangkan penghormatan terhadap rekan seperjuangan yang telah gugur serta kekhawatiran mendalam akan jatuhnya korban jiwa baru jika eskalasi perang terus berlanjut. Aksi ini juga mencakup pemberian bunga tulip merah sebagai simbol penghormatan bagi warga sipil Iran yang tewas dalam konflik yang dimulai oleh Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sejak akhir Februari 2026. Mike Prysner, direktur eksekutif Center on Conscience and War (CCW), menegaskan bahwa perang ini tidak hanya tidak populer tetapi juga telah menciptakan krisis politik yang nyata bagi pemerintahan Trump. Menurutnya, keberanian para militer yang menolak wajib militer adalah kunci untuk menghentikan mesin perang ini. Tindakan pembangkangan sipil yang dilakukan oleh sekitar lima lusin demonstran ini berakhir dengan penangkapan mereka oleh Polisi Capitol AS. Meskipun harus menghadapi konsekuensi hukum, para veteran ini tetap teguh pada pendirian mereka. Tyler Romero, salah satu klien CCW yang ikut dalam aksi tersebut, memberikan pesan inspiratif bagi para prajurit yang masih bertugas agar menyadari betapa pentingnya peran mereka dalam momen sejarah ini. Aksi protes terorganisir yang didukung oleh berbagai organisasi seperti Veterans For Peace, Common Defense, dan Military Families Speak Out ini mencerminkan keresahan mendalam di kalangan masyarakat militer. Mereka percaya bahwa dengan terus bersuara dan menolak keterlibatan dalam konflik yang dianggap tidak bermoral, peluang untuk menghentikan perang semakin terbuka lebar. Semangat perlawanan ini menjadi catatan kelam sekaligus peringatan keras bagi para pembuat kebijakan di Washington bahwa keputusan untuk berperang tidak akan pernah diterima tanpa perlawanan dari mereka yang paling memahami harga dari sebuah konflik





Veteran AS Protes Perang Donald Trump Iran Washington DC

