Kemendikdasmen mengonfirmasi keabsahan ijazah SMA Andi Amran Sulaiman dan Sugiono berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 177 Tahun 2026.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ( Kemendikdasmen) resmi mengonfirmasi bahwa dokumen ijazah kedua calon wakil presiden cawapres, yaitu Andi Amran Sulaiman dan Sugiono, telah dinyatakan sah secara hukum. Pengumuman ini disampaikan dalam sebuah konferensi pers yang diselenggarakan di Gedung A Kemendikdasmen, Jakarta Pusat, pada Rabu malam, tanggal 25 November 2026, bersama Kelompok Kerja Pokja I MPR RI.

Proses Verifikasi dan Legalitas Dokumen Ijazah

Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Muttaqin menegaskan bahwa status keabsahan kedua dokumen pendidikan tersebut telah diverifikasi dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 177 Tahun 2026. Keputusan menteri ini mengatur pedoman umum mengenai penerbitan ijazah, transkrip nilai, surat keterangan, serta pengesahan fotokopi ijazah di seluruh Indonesia.

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Hasil koordinasi administratif yang dilakukan oleh Kemendikdasmen terhadap dokumentasi resmi atas nama Andi Amran Sulaiman dan Sugiono menunjukkan bahwa setiap dokumen telah ditandatangani dan disahkan oleh Kepala Satuan Pendidikan yang berwenang. Proses verifikasi ini menjadi bahan klarifikasi faktual yang wajib disampaikan kepada tim verifikasi MPR, dengan berlandaskan pada data dan dokumen pendukung yang tersedia secara fisik dan administratif.

Konfirmasi Detail Akademik dan Dua Sistem Ijazah

Mayjen TNI Mohammad Imam Gogor, yang menjabat sebagai Kepala SMA Taruna Nusantara, memberikan penjelasan mendalam mengenai mekanisme penerbitan dokumen pendidikan bagi alumni institusi tersebut. Ia menjelaskan bahwa terdapat berbagai dokumen utama yang diverifikasi dalam proses ini, termasuk surat tanda belajar, daftar nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional atau Ebtanas murni, surat ijazah kelulusan, serta daftar penerimaan murid.

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Sebagai lulusan SMA Taruna Nusantara yang menempuh pendidikan dari tahun 1994 hingga 1997, Sugiono memiliki karakteristik khusus dalam hal dokumen kelulusan. Mayjen Gogor menjelaskan bahwa alumni institusi ini umumnya持有 dua jenis ijazah, yaitu ijazah resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Kebudayaan pada masa itu, serta ijazah tambahan dari Lembaga Perguruan Taman Nusantara. Kedua dokumen ini telah disiapkan dan diverifikasi secara lengkap untuk memenuhi persyaratan administrasi verifikasi.

Kerjasama Antar Kementerian dan Implikasi Politik

Sebelum melakukan kunjungan ke kantor Kemendikdasmen, tim Kelompok Kerja Pokja I MPR RI terlebih dahulu mengunjungi Kementerian Pertahanan Kemhan. Langkah ini diambil karena SMA Taruna Nusantara berada di bawah naungan operasional Kementerian Pertahanan, sehingga verifikasi awal diperlukan untuk memastikan keabsahan data administratif dari sisi institusi pembinaan.

Kedatangan tim Pokja I MPR RI ke Kemendikdasmen bertujuan untuk melakukan verifikasi faktual atas kebenaran dan keabsahan ijazah tingkat SMA atau sederajat milik dua cawapres yang diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Proses ini merupakan bagian dari prosedur ketat yang ditetapkan untuk memastikan integritas administrasi para kandidat tingkat nasional sebelum memasuki tahapan pemilihan lebih lanjut.