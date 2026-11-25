MPR RI mengonfirmasi adanya inkonsistensi data dalam ijazah Andi Amran Sulaiman. Pokja I menindaklanjuti dengan verifikasi hukum terkait perubahan nama dan tahun kelulusan.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ( Kemendikdasmen) bekerja sama dengan Kelompok Kerja (Pokja) I MPR RI menggelar konferensi pers pada Rabu malam, 25 November 2026, di Gedung A Kemendikdasmen, Jakarta Pusat. Acara ini diadakan untuk menyampaikan hasil awal verifikasi dokumen pendidikan calon wakil presiden, Andi Amran Sulaiman. Langkah ini diambil sebagai respons atas temuan inkonsistensi data dalam berkas yang telah diserahkan.

Pokja I Temukan Inkonsistensi Data Ijazah

Pokja I Tim Verifikasi Persyaratan Calon Wakil Presiden MPR RI secara resmi menyatakan akan melakukan pemeriksaan mendalam kembali terhadap dokumen ijazah Andi Amran Sulaiman. Ketua Pokja I, Ahmad Basarah, mengonfirmasi adanya dua poin utama yang memicu perlunya verifikasi ulang. Pertama, terdapat perbedaan penulisan nama antara dokumen yang diverifikasi dengan rekam jejak resmi. Kedua, terjadi ketidaksesuaian kronologis pada tahun kelulusan yang tertera di dalam dokumen tersebut.

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Perbedaan penulisan nama menjadi fokus utama perhatian tim verifikasi saat ini. Dalam sistem administrasi negara, perubahan nama seseorang harus melalui proses hukum yang ketat dan disahkan oleh instansi berwenang. Ahmad Basarah menekankan bahwa tim tidak dapat serta merta menerima perbedaan penulisan tanpa adanya bukti legalitas yang sah dari pengadilan negeri yang berwenang. Proses ini diperlukan untuk memastikan integritas data calon wakil presiden sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.

Mekanisme Verifikasi Perubahan Nama Hukum

Proses verifikasi ini akan menyasar keteguhan hukum terkait perubahan nama dari Amran menjadi Andi Amran Suhaiman. Ahmad Basarah menyatakan keyakinannya bahwa setiap perubahan nama pasti memiliki alasan hukum yang kuat dan tercatat secara resmi. Tim verifikasi akan menghubungi instansi pengadilan yang menerbitkan putusan pengesahan perubahan nama tersebut. Langkah ini memastikan bahwa identitas hukum yang digunakan dalam pendaftaran pasangan calon benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

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Menurut Ahmad Basarah, sistem hukum Indonesia memperbolehkan seseorang mengganti nama sepanjang ada penetapan pengadilan yang mengesahkannya. Oleh karena itu, kehadiran dokumen penetapan pengadilan menjadi syarat mutlak bagi tim verifikasi. Tanpa dokumen ini, tim tidak dapat memvalidasi perubahan identitas yang tercantum dalam ijazah sekolah menengah atas. Proses pengecekan ini bersifat teknis namun sangat krusial untuk menjamin kesempurnaan administrasi calon wakil presiden.

Tenggat Waktu Konfirmasi Resmi dari Pengadilan

Tim verifikasi menetapkan batas waktu yang sangat ketat untuk penyelesaian administrasi ini. Ahmad Basarah menyatakan bahwa pihaknya menargetkan konfirmasi resmi mengenai alasan perubahan nama dalam jangka waktu 1x24 jam setelah pengumuman verifikasi awal. Target waktu ini mencerminkan keseriusan MPR RI dalam menyelesaikan proses seleksi calon wakil presiden secara efisien. Tim siap menerima dokumen tambahan atau klarifikasi resmi dari pihak pengadilan terkait nama Andi Amran Sulaiman.

Ketua Pokja I juga menekankan bahwa ia sangat yakin dokumen legalitas perubahan nama dapat segera didapatkan. Kepercayaan ini didasarkan pada asumsi bahwa Andi Amran Sulaiman tidak mengubah namanya secara sepihak atau sembarangan. Proses perubahan nama dianggap telah mengikuti prosedur hukum yang berlaku dan tercatat dalam arsip negara. Kemenangan dalam verifikasi ini bergantung pada ketepatan dan kecepatan pengumpulan bukti hukum yang diminta.

Detil Inkonsistensi Tahun Kelulusan Dokumen

Di samping isu perubahan nama, terdapat detail kronologis yang mencolok pada ijazah Andi Amran Sulaiman. Dokumen tersebut mencatat tanggal kelulusan sebagai 31 Desember 1987 dengan nomor ijazah 249/Kep/106/H/87. Namun, bagian tanda tangan kepala sekolah pada dokumen yang sama menunjukkan tanggal 31 Mei 1988. Perbedaan hampir setengah tahun antara tanggal kelulusan dan tanggal penandatanganan dokumen menimbulkan pertanyaan administratif yang serius.

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Ketidaksesuaian tanggal ini menambah beratnya alasan Pokja I untuk melakukan verifikasi mendalam. Dalam administrasi pendidikan, selisih waktu yang signifikan antara penyelesaian studi dan penerbitan dokumen resmi harus memiliki penjelasan yang logis. Tim verifikasi akan memastikan apakah perbedaan waktu ini merupakan kelalaian administratif atau indikasi ketidakabsahan dokumen. Kejelasan kronologis ini sangat penting untuk memastikan bahwa calon wakil presiden memenuhi seluruh persyaratan akademik yang ditetapkan.

Dampak dari temuan ini terhadap proses elektoral calon wakil presiden masih berada dalam tahap investigasi administratif. MPR RI berkomitmen untuk menelusuri setiap detail data sebelum memutuskan kelayakan calon wakil presiden. Masyarakat menanti hasil akhir verifikasi yang diharapkan dapat memberikan kepastian hukum atas administrasi pendidikan pasangan calon. Proses ini merupakan bagian dari upaya menjaga integritas seleksi kepala daerah dan wakil daerah di Indonesia.