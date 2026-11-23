Tim Verifikasi MPR RI memeriksa berkas Amran Sulaiman dan Sugiono sebagai calon wakil presiden pengganti Gibran, dengan sidang paripurna dijadwalkan ulang.

Proses verifikasi resmi terhadap dua nama calon wakil presiden Indonesia telah dimulai oleh Tim Verifikasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Pemeriksaan berkas tersebut dilakukan pada malam hari, Senin (23/11/2026), yang merupakan keesokan harinya setelah Presiden Prabowo Subianto secara resmi menyerahkan surat berisi nama-nama kandidat tersebut kepada pimpinan MPR.

Mekanisme Penerimaan Berkas Cawapres oleh MPR

Wakil Ketua Tim Verifikasi Cawapres RI, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, yang juga merupakan Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) MPR RI, mengonfirmasi bahwa proses penelaahan administratif telah dimulai. Pemeriksaan ini dilakukan langsung setelah MPR menerima secara resmi dua nama calon wakil presiden yang diajukan oleh Presiden Prabowo melalui koridor kelembagaan yang berlaku.

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Presiden Prabowo Subianto telah menyerahkan amplop berisi nama-nama calon wakil presiden untuk sisa masa jabatan periode 2024 hingga 2029. Penyerahan dokumen penting ini dilakukan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dalam sebuah prosesi resmi yang dihadiri oleh pimpinan lembaga negara. Dua nama yang tercantum dalam surat tersebut adalah Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sugiono.

Posisi Fraksi PKB dan Dukungan Politik

Fraksi PKB menyatakan keyakinan penuh terhadap proses yang sedang berjalan dan meyakini bahwa kedua nama yang diajukan Presiden memiliki kualifikasi terbaik. Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz menegaskan bahwa fraksi yang dipimpinnya memandang Amran Sulaiman dan Sugiono sebagai pilihan strategis yang matang dari Presiden Prabowo demi kepentingan bangsa dan negara.

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Komitmen Fraksi PKB adalah untuk mengawal seluruh proses verifikasi agar memastikan bahwa semua tahapan administratif dan konstitusional berjalan sesuai ketentuan. Pendampingan ini bertujuan untuk menjamin bahwa tidak ada kendala prosedural yang menghambat kelancaran proses pengisian kekosongan jabatan wakil presiden yang sedang vakum sejak mundurnya Gibran Rakabuming Raka.

Sebelumnya, Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, telah memberikan arahan awal bahwa tim verifikasi akan segera memproses dua nama calon wakil presiden yang diserahkan oleh Presiden. Instruksi dari pimpinan MPR ini memastikan bahwa lembaga legislatif tertinggi segera merespons cepat terhadap keputusan eksekutif dalam rangka memenuhi jadwal konstitusional yang ketat.

Jadwal Sidang Paripurna dan Langkah Konstitusional

Perubahan signifikan terjadi dalam penjadwalan Sidang Paripurna MPR RI yang kini ditetapkan untuk dilaksanakan pada Jumat, 11 Desember 2026. Keputusan perubahan jadwal ini merupakan hasil kesepakatan dalam Rapat Gabungan MPR RI, yang menggeser sidang yang semula dijadwalkan pada Rabu, 9 Desember 2026, menjadi dua hari lebih lambat.

Penyesuaian jadwal sidang ini dilakukan secara ketat untuk menyesuaikan dengan ketentuan tata negara. Ketentuan tersebut menetapkan bahwa penyerahan nama calon wakil presiden harus dilakukan dalam batas waktu 14 hari kerja setelah secara resmi berhentinya Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya. Penundaan sidang memungkinkan tim verifikasi memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikan pemeriksaan berkas sebelum dibahas di tingkat sidang.

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Fraksi PKB berkomitmen penuh untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian proses konstitusional ini dapat berjalan dengan lancar, demokratis, dan sesuai dengan tata tertib MPR RI. Tujuannya adalah untuk mencapai pelantikan wakil presiden terpilih dengan cara yang sah dan legitimate, sehingga stabilitas pemerintahan selama sisa masa jabatan 2024-2029 dapat terjaga dengan baik.