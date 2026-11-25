Pokja III MPR RI, dipimpin Anna Latuconsina, memastikan proses verifikasi administrasi calon wakil presiden berjalan ketat dengan dukungan resmi dari Polri dan RSPAD Gatot Soebroto untuk menghindari risiko hukum.

Pokja III Tim Verifikasi MPR RI yang dipimpin oleh Anggota DPD RI dari Provinsi Maluku, Anna Latuconsina, menyatakan bahwa proses verifikasi administrasi bagi dua calon wakil presiden dilaksanakan dengan standar ketat. Upaya ini dilakukan secara komprehensif untuk memastikan tidak ada celah hukum yang dapat muncul di kemudian hari.

Prosedur Verifikasi Dokumen di Kepolisian Negara

Anna Latuconsina sebagai Bendahara Kelompok DPD RI di MPR RI menjelaskan bahwa Pokja III memiliki dua tugas utama dalam menjalankan fungsinya. Tugas pertama adalah mendatangi Kepolisian Republik Indonesia atau Polri untuk memverifikasi dokumen-dokumen resmi yang telah diserahkan oleh kedua calon wakil presiden kepada lembaga legislatif.

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Dokumen yang menjadi fokus verifikasi meliputi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau SKCK serta surat keterangan yang menyatakan bahwa para kandidat tidak terlibat dalam organisasi terlarang maupun ideologi yang dilarang oleh negara. Anna menegaskan bahwa tim verifikasi memastikan keabsahan setiap dokumen agar tidak ada kesalahan administrasi yang dapat menimbulkan masalah hukum.

Pada Rabu, 25 November 2026, tim verifikasi melakukan kunjungan ke markas Polri. Anna Latuconsina menyatakan bahwa kunjungan tersebut diterima secara langsung oleh Kapolri dan Wakapolri. Kunjungan ini dilakukan dalam suasana profesional untuk memastikan bahwa semua persyaratan administratif telah terpenuhi dengan benar.

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Setelah proses verifikasi selesai, tim yang dipimpin Anna Latuconsina beserta Ketua Tim Verifikasi Habiburokhman mengajukan pertanyaan detail kepada Kapolri. Anna menjelaskan bahwa tujuan dari diskusi tersebut adalah untuk mendapatkan informasi faktual di lapangan guna memastikan tidak terjadi celah dalam proses administrasi yang mungkin merugikan proses verifikasi di masa depan.

Pemeriksaan Kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto

Tugas kedua Pokja III adalah melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap kedua calon wakil presiden. Langkah ini dilakukan dengan mendatangi RSPAD Gatot Soebroto pada Kamis, 26 November 2026. Pemeriksaan kesehatan ini merupakan bagian integral dari proses verifikasi untuk memastikan kesiapan fisik para kandidat.

Penggunaan fasilitas kesehatan militer ini menunjukkan tingkat ketat dalam prosedur verifikasi kesehatan yang dilakukan oleh MPR RI. Anna Latuconsina menekankan bahwa pemeriksaan ini dilakukan untuk mendapatkan data kesehatan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.

Kedua tahapan verifikasi ini, yaitu pemeriksaan administrasi di Polri dan pemeriksaan kesehatan di RSPAD, merupakan langkah-langkah krusial yang diambil oleh tim verifikasi. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa kedua calon wakil presiden memenuhi seluruh persyaratan hukum dan kesehatan yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

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Ketika ditanya mengenai kondisi terkini proses verifikasi, Anna Latuconsina menyampaikan rasa syukur karena proses di kepolisian berjalan lancar. Ia menyatakan bahwa tim menerima masukan dan informasi yang jelas dari Kapolri serta Wakapolri, sehingga tim dapat memastikan bahwa tidak ada halangan administratif yang signifikan.

Sebagai Anggota DPD RI dari Maluku, Anna Latuconsina berperan penting dalam memastikan bahwa seluruh proses verifikasi dilakukan secara transparan dan akuntabel. Perannya sebagai Bendahara Kelompok DPD RI di MPR RI juga mendukung efektivitas koordinasi tim dalam menjalankan tugas-tugas administratif yang kompleks ini.