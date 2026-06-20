Veda Sabet Posisi Start Kedelapan di Moto3 GP Ceko 2026

Pembalap muda Indonesia Veda berhasil mendapatkan posisi start ke-8 di Moto3 Grand Prix Ceko 2026 setelah tampil kompetitif di kualifikasi. Ia hanya tertinggal 1,201 detik dari pole position dan berpeluang memperbaiki klasemen musim.

Pembalap muda Indonesia, Veda , berhasil mengamankan posisi start yang menjanjikan untuk balapan Moto3 Grand Prix Ceko 2026 setelah tampil kompetitif pada sesi kualifikasi di Sirkuit Brno , Sabtu, 20 Juni 2026.

Ia akan memulai balapan dari posisi kedelapan atau baris ketiga grid. Posisi tersebut menjadi modal berharga bagi Veda untuk kembali bersaing memperebutkan poin penting, bahkan membuka peluang meraih hasil terbaik sepanjang musim. Veda membukukan catatan waktu terbaik 2 menit 05,270 detik. Hasil tersebut menempatkannya tepat di belakang Scott Ogden dan di depan Joel Kelso pada susunan grid balapan.

Meski belum mampu menembus baris depan, performa pembalap asal Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut tetap layak mendapat apresiasi. Apalagi, ia hanya terpaut 1,201 detik dari peraih pole position, David Almansa. Pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP itu tampil dominan sepanjang sesi kualifikasi. Almansa sukses mengunci posisi start terdepan setelah mencatatkan waktu tercepat 2 menit 04,069 detik.

Almansa unggul sangat tipis, hanya 0,017 detik dari Hakim Danish yang harus puas berada di posisi kedua. Sementara Maximo Quiles melengkapi baris terdepan setelah mencatatkan waktu 2 menit 04,490 detik. Persaingan ketat juga terlihat di baris kedua yang akan dihuni Alvaro Carpe, Brian Uriarte, dan Eddie O'Shea. Sementara itu, Veda datang ke Brno dengan kepercayaan diri tinggi.

Setelah delapan seri berlangsung, pembalap Indonesia berusia muda tersebut menempati posisi keenam klasemen sementara dengan koleksi 71 poin. Jaraknya dengan Brian Uriarte di posisi kelima pun sangat tipis, hanya terpaut satu angka. Kondisi ini membuat balapan di Brno menjadi kesempatan emas bagi Veda untuk memperbaiki posisinya di papan klasemen. Jika mampu tampil konsisten dan memanfaatkan posisi start dari baris ketiga, bukan tidak mungkin Veda kembali menghadirkan kejutan bagi pecinta balap motor Indonesia





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