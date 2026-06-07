Veda Pratama Naik ke Posisi Ketiga Klasemen Moto3 Setelah Adrian Fernandez Didiskualifikasi

Pebalap Indonesia Veda Ega Pratama naik ke peringkat ketiga klasemen Moto3 setelah Adrian Fernandez didiskualifikasi dari enam seri awal karena pelanggaran mesin.

Kabar gembira datang dari dunia balap motor Indonesia. Pebalap muda Tanah Air, Veda Ega Pratama , resmi naik ke posisi ketiga klasemen sementara Moto3 2026. Kenaikan ini terjadi setelah pebalap Leopard Racing, Adrian Fernandez , didiskualifikasi dari enam seri awal musim ini akibat pelanggaran teknis terkait segel mesin.

Keputusan ini diumumkan oleh FIM MotoGP Stewards Panel di Balaton Park, Hongaria, pada Jumat (5/6/2026). Dengan diskualifikasi tersebut, poin Fernandez yang sempat mengumpulkan 90 angka dan bertengger di peringkat ketiga, kini berkurang drastis menjadi hanya 13 poin dari seri Italia di Mugello. Akibatnya, ia terpuruk ke posisi ke-20. Sementara itu, Veda yang sebelumnya berada di peringkat keempat dengan 67 poin, mendapat tambahan empat poin setelah hasil balapan di Spanyol dan Perancis direvisi.

Di seri Spanyol, ia naik dari posisi keenam ke kelima, dan di Le Mans ia naik ke podium ketiga. Dengan total 71 poin, Veda kini berada di urutan ketiga klasemen, hanya terpaut beberapa poin dari pebalap di depannya. Pelanggaran yang dilakukan oleh tim Leopard Racing menyangkut dua mesin yang digunakan Fernandez, yaitu mesin nomor 810 dan 811.

Berdasarkan penyelidikan Direktur Teknis dan laporan resmi pabrikan mesin Honda, ditemukan bahwa segel kawat dan stiker segel pada kedua mesin tersebut menunjukkan tanda-tanda pemalsuan dan perusakan. Pada mesin 810, segel kawat tidak sesuai dengan prosedur standar pemasangan kabel. Sementara pada mesin 811, setelah diserahkan oleh tim untuk diperiksa setelah seri Italia, ditemukan bukti adanya perusakan pada segel. Pabrikan kemudian mengidentifikasi anomali yang menunjukkan bahwa mesin tersebut telah dimodifikasi tanpa izin.

Pelanggaran ini melanggar Pasal 2.6.3.3 Peraturan Kejuaraan Dunia Grand Prix FIM tentang Ketahanan Mesin kelas Moto3, serta Pasal 3.3.2.2 mengenai tindakan korupsi atau penipuan yang merugikan kepentingan kejuaraan. Sebagai sanksi, Fernandez didiskualifikasi dari seri Thailand, Brasil, Amerika Serikat, Spanyol, Perancis, dan Catalunya, yaitu seri di mana mesin-mesin tersebut digunakan. Konsekuensi dari diskualifikasi ini sangat berat bagi Fernandez. Kedua mesin yang terbukti dibuka tanpa izin kini dianggap sebagai mesin baru dalam alokasi pebalap.

Dalam satu musim, setiap pebalap Moto3 hanya mendapatkan jatah enam mesin. Dengan dua mesin dinyatakan sebagai mesin baru, Fernandez hanya memiliki dua mesin tersisa untuk 15 balapan ke depan. Ini berarti ia harus sangat berhati-hati dalam penggunaan mesin di sisa musim, karena di akhir musim performa mesin yang sudah tidak optimal akan menjadi masalah serius. Keputusan ini menjadi pukulan telak bagi Fernandez yang sebelumnya tampil kompetitif.

Di sisi lain, peluang Veda Ega Pratama untuk terus bersaing di papan atas semakin terbuka. Dengan dukungan tim dan performa yang konsisten, Veda berpotensi untuk naik lebih tinggi lagi di klasemen. Sisa musim Moto3 2026 masih panjang, dan persaingan di kelas ringan ini diprediksi akan semakin sengit. Para penggemar balap Indonesia pun berharap Veda dapat mempertahankan momentum positifnya dan mungkin mencetak sejarah dengan meraih podium tertinggi





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