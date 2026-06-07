Veda Pratama Hadapi Tantangan Long Lap Penalty di Balapan Moto3 Hungaria

Pebalap Indonesia Veda Ega Pratama harus menjalani long lap penalty dalam balapan Moto3 Hungaria karena dianggap berkendara terlalu lambat saat kualifikasi. Hukuman ini mempersulit upayanya finis di posisi depan meski start dari posisi kedelapan.

Veda Ega Pratama menghadapi tantangan ekstra dalam balapan Moto3 seri Hongaria di Sirkuit Balaton Park karena harus menjalani hukuman long lap penalty . Dia dijatuhi sanksi itu karena berkendara terlalu lambat saat sesi kualifikasi pada Sabtu (6/6/2026) di mana dia meraih posisi start kesembilan.

Hukuman putaran panjang itu akan mempersulit peluang Veda untuk finis di posisi depan karena sulit mendahului di Balaton Park. Veda mengawali akhir pekan ini dengan menempati posisi terakhir, urutan ke-26, dalam sesi latihan bebas pertama (FP1). Dia kemudian bangkit dan lolos ke Q2 dengan menempati urutan kedua dalam sesi latihan, Jumat (5/6/2026) siang. Namun, Veda mengalami kecelakaan di awal sesi latihan bebas kedua pada Sabtu pagi.

Pebalap Honda Team Asia itu pun tidak memiliki waktu untuk mengasah ketrampilan dan strategi balapannya sepenuhnya. Hari ini bukanlah hari yang sempurna, melainkan juga bukan hari yang jelek. Pagi ini saya mengalami kecelakaan di awal FP2 sehingga saya tidak dapat menyelesaikan yang telah kami rencanakan. Untungnya, saya baik-baik saja dan siap untuk berkendara lagi untuk kualifikasi, ujar Veda.

Di Q2 saya merasa nyaman di atas motor dan kepercayaan diri saya bagus, terutama saat pengereman, cukup kuat. Itu sangat penting karena dapat sangat membantu selama balapan, kata pebalap binaan Astra Honda Racing Team itu. Pebalap berusia 17 tahun itu sebenarnya berpeluang meraih posisi start lebih di depan, tetapi waktu putaran terbaiknya dicoret因为 bendera kuning menyusul kecelakaan oleh pebalap lain. Selain itu, Veda kemudian dijatuhi sanksi putaran panjang karena dinilai terlalu lambat dalam sesi kualifikasi.

Ini menjadi tantangan berat bagi Veda dalam balapan Moto3 di Balaton Park yang akan bergulir pada Minggu (7/6/2026) mulai pukul 16.00 WIB. Sayangnya, lap terbaik saya dibatalkan karena bendera kuning dan selisih dengan yang di depan sangat kecil. Start dari posisi kesembilan masih merupakan hasil yang layak dan membuat kami tetap dekat dengan kelompok depan.

Sayang sekali ada keajaiban di lokasi tertentu yang menuntut perubahan taktik, di mana Veda akan berjuang ekstra pada lap-lap awal supaya bisa bersama rombongan terdepan untuk menciptakan selisih jarak dengan pebalap di rombongan kedua. Dalam balapan di Balaton Park, pebalap di rombongan terdepan akan terpisah cukup jauh sehingga berpeluang menjaga posisi Veda tetap bagus setelah menjalani hukuman. Ini menjadi tantangan baru bagi Veda, yang sebelumnya bisa bangkit untuk finis di posisi bagus meskipun start dari posisi belakang.

Dalam balapan di Mugello, dia start dari posisi ke-13 tetapi finis di posisi kedelapan. Di Barcelona, dia start dari posisi ke-20 tetapi mampu finis di urutan ketujuh. Namun, kali ini dengan hukuman long lap penalty, dia tidak akan bisa menjaga ritmenya setelah start, karena ritme itu akan terputus saat menjalani sanksi. Ini kualifikasi yang cukup sulit dan sayangnya kami tidak beruntung.

Selama FP2 pagi ini, kami terutama fokus pada persiapan balapan. Veda mengalami kecelakaan di awal sesi, yang mengurangi waktu latihannya, tetapi untungnya dia baik-baik saja dan dapat melanjutkan persiapan kualifikasi, ujar Manajer Honda Team Asia Hiroshi Aoyama. Di Q2, situasi Veda sedikit kurang beruntung. Lap tercepatnya dibatalkan karena bendera kuning setelah pebalap lain mengalami kecelakaan, dan selama putaran bagus lainnya, dia terpengaruh oleh lalu lintas.

Hasil akhirnya mungkin bisa sedikit lebih baik, lanjut Aoyama. Zen (Mitani) juga meningkat dibandingkan kemarin, tetapi dia tidak dapat memaksimalkan lap terakhirnya di Q1. Secara keseluruhan, saya pikir kedua pembalap masih memiliki kepercayaan diri untuk besok. Semoga kita bisa sedikit lebih beruntung di balapan dan berjuang untuk hasil yang bagus, pungkas Aoyama.

Veda yang kini di posisi ketiga klasemen dengan 71 poin setelah diskualifikasi pebalap Leopard Racing Adrian Fernandez dari enam seri pertama, memerlukan poin lebih banyak untuk bisa menjaga posisinya. Dia kini terpaut 75 poin dari pemuncak klasemen Maximo Quiles, serta 24 poin dari posisi kedua yang ditempati Alvaro Carpe. Sedangkan selisih dengan peringkat keempat, Marco Morelli, hanya tiga poin. Selisih dengan peringkat kelima Valentin Perrone juga hanya 11 poin.

Dalam balapan di Hongaria ini, Quiles start di posisi kedua, Perrone di posisi keempat, dan Carpe di urutan ke-18. -diimbangi oleh David Almansa yang menempati posisi ketujuh dengan 56 poin dalam klasemen sementara Moto3





hariankompas / 🏆 8. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Moto3 Veda Pratama Hungaria Long Lap Penalty Balaton Park

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Debut di Balaton Park, Veda Ega Pratama Tak Gentar Hadapi Moto3 Hungaria 2026Veda Ega Pratama menghadapi tantangan baru dalam Moto3 Hungaria di Sirkuit Balaton Park pada 5-7 Juni 2026

Read more »

Veda Ega Pratama Pede Tatap Moto3 Hungaria, Bawa Misi Penting di Balaton ParkMoto3 Hungaria 2026 akan berlangsung di Sirkuit Balaton Park, trek baru untuk seorang Veda Ega Pratama.

Read more »

Target Veda Ega Pratama di Moto3 Hungaria 2026: Yakin Hadapi Trek Baru, Bidik Lanjutkan Tren PositifVeda Ega Pratama yakin hadapi trek baru Moto3 Hungaria 2026 di Balaton Park. Targetnya tetap jaga tren positif dan posisi kuat di klasemen sementara.

Read more »

Veda Ega Pratama Finis Posisi 26 di FP1 Moto3 Hungaria 2026, Masih Punya Kesempatan Bangkit!Veda Ega Pratama finis posisi 26 di FP1 Moto3 Hungaria 2026 Balaton Park. Meski sempat masuk 14 besar, peluang perbaikan posisi masih terbuka lebar.

Read more »