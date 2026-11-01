Veda Ega Raih Pole Position Moto3 GP Australia, Sejarah Baru Pebalap Indonesia

Veda Ega Pratama jadi pebalap Indonesia pertama raih pole position Moto3 di GP Australia. Lap tercepat 1:35.299 di Phillip Island menjadi pencapaian bersejarah.

Veda Ega Pratama mencatatkan sejarah penting bagi motorsport Indonesia dengan meraih pole position di ajang Grand Prix Moto3 seri Australia. Prestasi brilian ini diraih di Sirkuit Phillip Island, Australia, pada akhir pekan balapan yang berlangsung akhir Oktober. Pebalap beralam Honda Team Asia ini berhasil mengalahkan para rival terbaiknya untuk menempati posisi terdepan di grid start.

Veda Ega Pratama Pencapaian Bersejarah Moto3

Kehadiran Veda Ega Pratama sebagai pebalap pertama dari Indonesia yang meraih posisi terdepan di kategori Moto3 menjadi momen yang sangat dinanti oleh para pecinta balap motor di tanah air. Pencapaian ini bukan hanya sekadar prestasi pribadi, tetapi juga tonggak penting dalam pengembangan motorsport nasional di kancah internasional. Veda membuktikan bahwa pebalap Indonesia memiliki potensi dan kemampuan untuk bersaing di level tertinggi dunia balap.

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Dalam sesi kualifikasi yang berlangsung intens, Veda menunjukkan ketahanan mental dan keahlian mengemudi yang luar biasa. Dia berhasil melewati sesi kualifikasi satu dengan posisi keempat, yang memberinya tiket untuk melaju ke sesi kualifikasi dua. Di sesi penentuan posisi start, Veda mencetak waktu putaran tercepat dengan catatan 1 menit 35,299 detik. Waktu ini sangat tipis namun cukup untuk menjaganya di posisi puncak grid.

Persaingan Ketat Sirkuit Phillip Island Basah

Kondisi trek di Sirkuit Phillip Island tidak mendukung sepenuhnya karena beberapa bagian masih dalam keadaan basah. Hal ini menambah tingkat kesulitan bagi para pebalap dalam mencari ritme putaran yang optimal. Veda harus berjuang keras untuk menemukan keseimbangan antara kecepatan dan keamanan di sirkuit yang licin. Faktor cuaca dan kondisi trek menjadi penentu utama dalam hasil kualifikasi kali ini.

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Persaingan di sesi kualifikasi dua berlangsung sangat sengit. Veda berada di belakang rombongan pebalap lain yang sedang berusaha memperbaiki posisi mereka. Terjadi insiden senggolan di antara para pebalap di sekitar Veda, namun ia tetap mampu menjaga fokus dan kestabilan motornya. Kejelian manuver Veda menjadi kunci utama dalam melewati momen-momen berbahaya tersebut tanpa kehilangan momentum.

Analisis Performa Sektor Balapan Honda NSF250RW

Veda memulai akhir pekan ini dengan posisi ketujuh pada sesi latihan bebas pertama. Namun, dalam sesi latihan penentu kualifikasi dua, dia sempat kesulitan dan hanya menempati posisi keenam belas. Ini membuatnya harus kembali ke sesi kualifikasi satu untuk berebut empat posisi teratas guna lolos ke babak berikutnya. Perjalanan menuju posisi terdepan ini penuh dengan tantangan dan evaluasi teknis yang berkelanjutan.

Di sektor pertama sirkuit, Veda memanfaatkan keunggulan kecepatan puncak dari motor Honda NSF250RW. Sektor ini merupakan bagian trek yang sangat cepat dan menuntut akselerasi maksimal. Pada sektor kedua, Veda menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam mengatur traksi melalui bukaan gas yang halus namun agresif. Sektor ini mengalir dan membutuhkan sentuhan pengemudi yang presisi untuk menjaga momentum.

Sektor ketiga yang sangat teknikal dengan tanjakan, turunan, dan tikungan buta menjadi area di mana Veda tetap mencetak waktu putaran yang bagus di posisi kelima. Meskipun tidak menjadi yang tercepat di sektor ini, performa Veda cukup konsisten untuk mendukung posisinya di kualifikasi. Di sektor keempat, yang dipenuhi titik pengereman keras dan akselerasi agresif, Veda tertinggal sedikit dari pebalap KTM yang motornya lebih cocok dengan karakteristik sektor ini.

Evaluasi Taktik Menuju Balapan Minggu Pagi

Hasil sesi latihan dan kualifikasi ini akan menjadi bahan evaluasi penting bagi Veda dan timnya. Mereka perlu meracik taktik serta melakukan penyetelan motor agar Veda bisa lebih optimal di keempat sektor sirkuit saat balapan berlangsung. Fokus utama adalah meminimalkan kelemahan di sektor keempat dan memaksimalkan potensi motor di sektor lainnya untuk balapan yang akan datang.

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Veda mengungkapkan rasa syukur dan kegembiraannya atas pencapaian ini. Ia mengakui bahwa ia tidak menduga bisa meraih posisi terdepan karena insiden senggolan di lap terakhir yang menguntungkan posisinya. Namun, ia menekankan pentingnya tetap fokus dan terus melaju tanpa ragu. Kebahagiaan Veda sangat terasa karena ini adalah pencapaian yang belum pernah diraih oleh pebalap Indonesia sebelumnya dalam sejarah Moto3.

Musim ini, Veda sudah meraih satu podium dalam seri kedua di Brasil. Dalam seri-seri berikutnya, ia beberapa kali bersaing di zona podium namun gagal merebut posisi teratas di lap-lap akhir. Kali ini, dengan posisi start dari terdepan, Veda memiliki peluang sangat bagus untuk kembali meraih podium atau bahkan kemenangan. Tekad Veda untuk mengerahkan seluruh kemampuannya terlihat sangat kuat menjelang balapan.

Posisi start ketiga pada grid ditempati oleh pebalap tuan rumah, Joel Kelso. Sementara itu, Maximo Quiles sebagai juara bertahan harus puas finis di posisi kedua di kualifikasi dengan selisih sangat tipis hanya 0,021 detik dari Veda. Ketegangan dan ekspektasi penonton semakin tinggi menjelang balapan utama yang akan segera dimulai di sirkuit internasional ini.

Balapan Moto3 Grand Prix Australia akan berlangsung pada hari Minggu, tanggal 25 Oktober 2026. Balapan dimulai pada pukul 07.00 WIB dan akan menempuh jarak 21 putaran. Seluruh mata dunia motorsport akan tertuju pada Veda Ega Pratama untuk melihat apakah ia bisa mengubah posisi terdepan menjadi kemenangan di garis finis. Sejarah baru untuk Indonesia siap ditulis di lintasan Phillip Island jika Veda dapat mempertahankan konsistensinya hingga akhir balapan.