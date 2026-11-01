Veda Ega Raih Pole Position Moto3 Australia dan Target Start Depan di Mandalika

Veda Ega Pratama jadi pebalap Indonesia pertama yang meraih pole position Moto3 di Australia. Ia optimis dan menargetkan start depan di Mandalika setelah belajar dari pengalaman negatif.

Veda Ega Pratama menjadi pebalap pertama dari Indonesia yang berhasil meraih posisi pole position dalam kategori Moto3 pada Grand Prix di Sirkuit Phillip Island, Australia. Prestasi luar biasa ini menandai tonggak sejarah baru bagi motorsport nasional dan menunjukkan peningkatan signifikan dalam kemampuan pebalap muda tersebut di kancah internasional.

Positif dan Belajar dari Pengalaman

Veda Pratama menjadikan balapan Moto3 seri Indonesia di Sirkuit Mandalika sebagai pendorong motivasi utama untuk terus belajar dan berjuang meningkatkan performa balapnya ke level yang lebih tinggi. Ia menunjukkan pola pikir yang konstruktif dalam menghadapi setiap tantangan yang muncul di lintasan balap. Veda Pasang Target Posisi Start Bagus di Mandalika dengan tekad kuat untuk bersaing meraih podium dalam balapan mendatang.

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Target Posisi Start Depan di Mandalika

Pebalap Moto3 asal Indonesia, Veda Ega Pratama, secara khusus menargetkan posisi start di barisan depan di Sirkuit Mandalika karena hal ini sangat krusial untuk bersaing meraih podium. Posisi start yang baik memberikan kesempatan besar untuk menghindari kekacauan di awal balapan dan memimpin dari depan. Target ini menunjukkan ambisi Veda untuk tidak hanya berpartisipasi, tetapi juga menjadi pesaing kuat di seri domestik.

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Kesulitan di Lintasan Aragon dan Misano

Perjalanan Veda tidak selalu mulus, di mana performa briliannya dalam balapan Moto3 seri Austria, dengan naik ke posisi keempat dari start di urutan ke-19, dirusak oleh long lap penalty. Sebelumnya, Veda Pratama merasa positif dalam sesi latihan Moto3 di Misano dan berhasil lolos ke sesi Q2. Selama sesi tersebut, Veda juga sempat membuntuti Maximo Quiles untuk memperbaiki gaya berkendaranya guna mendapatkan teknik yang lebih efisien.

Optimisme Bangkit Setelah Gagal Lolos Q2

Di Sirkuit Aragon, trek yang licin menyulitkan Veda Pratama mendapatkan sensasi berkendara yang bagus, yang berujung pada kegagalannya lolos ke sesi Q2 Moto3. Namun, Veda tetap optimistis bisa bangkit dari kegagalan tersebut dan kembali menunjukkan performa terbaiknya di lintasan-lintasan selanjutnya. Optimisme ini menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan balapan di masa depan.