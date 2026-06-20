Veda Ega Pratama Tidak Maksimal di FP2 Moto3 Republik Ceko 2026

Veda Ega Pratama memulai sesi latihan bebas kedua (FP2) Moto3 Republik Ceko 2026 dengan tidak ada di dalam 15 pembalap tercepat. Ia bahkan kalah dari rekannya, Zen Mitani yang sempat merayap ke sepuluh besar. Namun Veda Ega Pratama perlahan mulai memperbaiki catatan waktunya.

Veda Ega Pratama memulai sesi latihan bebas kedua (FP2) Moto3 Republik Ceko 2026 dengan tidak ada di dalam 15 pembalap tercepat. Ia bahkan kalah dari rekannya, Zen Mitani yang sempat merayap ke sepuluh besar.

Namun Veda Ega Pratama perlahan mulai memperbaiki catatan waktunya. Ia sempat merangsek ke posisi kesembilan pada pertengahan sesi latihan bebas kedua. Sayang Veda urung mempercepat laju motornya di lap-lap berikutnya. Posisinya bahkan terus terpuruk hingga terjun bebas ke-22 sampai FP2 Moto3 Republik Ceko 2026 tuntas dengan waktu 2 menit 6,585 detik.

Sementara pembalap tercepat dalam FP2 Moto3 Republik Ceko 2026 adalah Alvaro Carpe. Rider tim Red Bull KTM Ajo itu memuncaki klasemen dengan catatan waktu 2 menit 4,394 detik, yang juga jadi rekor lap sepanjang masa baru di kelas Moto3. Alvaro Carpe memimpin sendirian karena terpaut cukup jauh dengan para pesaingnya. Joel Esteban dari tim LevelUp - MTA berada di posisi kedua dengan waktu 2 menit 6,124 detik.

Disusul Adrian Fernandez dengan 2 menit 6,186 detik. Hasil FP2 ini jadi sesi terakhir bagi para pembalap mengetes motornya. Setelah ini, mereka akan beraksi di kualifikasi Moto3 2026 yang akan berlangsung pada Sabtu sore mulai pukul 17.45 WIB





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