Veda Ega Pratama Tampil Gemilang di Moto3 Spanyol, Finis Kedelapan Usai Start dari Posisi 17

Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama menunjukkan performa impresif di Moto3 Spanyol 2026 dengan finis di posisi kedelapan. Start dari posisi ke-17, ia berhasil naik ke posisi kelima sebelum akhirnya bertahan di 10 besar.

Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama , menunjukkan performa gemilang dalam balapan Moto3 seri Spanyol yang digelar di Sirkuit Jerez . Memulai balapan dari posisi ke-17, Veda langsung menunjukkan agresivitasnya dengan meroket ke posisi ke-14 setelah start.

Kecepatan dan keberaniannya dalam menyalip pesaing menjadi sorotan utama, terutama saat ia berhasil menembus posisi kelima pada putaran ke-15. Meskipun akhirnya finis di urutan kedelapan, penampilannya dianggap sebagai salah satu yang paling impresif dalam kariernya di ajang balap motor bergengsi tersebut. Perjuangan Veda Ega Pratama di Moto3 Spanyol dimulai dengan mulus. Ia langsung naik tiga posisi dari posisi start ke-17 menjadi ke-14.

Pada tikungan pertama, terjadi insiden yang melibatkan Matteo Bertelle yang terjatuh, namun Veda berhasil menghindari kecelakaan tersebut. Ia kemudian terus memperbaiki posisinya, mendahului Joel Esteban yang sempat berada di posisi kedua di awal balapan. Pada putaran kelima, Veda sudah berada di posisi kedelapan, menunjukkan konsistensi dan kemampuan adaptasinya yang luar biasa di lintasan. Memasuki putaran ke-10, Veda mampu mempertahankan posisinya di 10 besar, bersaing ketat dengan pembalap-pembalap top dunia seperti Alvaro Carpe dan Adrian Fernandez.

Pada putaran ke-15, ia sempat menempati posisi kelima, menciptakan momen menegangkan bagi para penggemar balap Indonesia. Meskipun pada akhirnya posisinya turun menjadi kedelapan, Veda menunjukkan bahwa ia memiliki potensi besar untuk bersaing di level tertinggi. Balapan Moto3 Spanyol kali ini dipimpin oleh Maximo Quiles pada awal lomba, namun kemudian Adrian Fernandez mengambil alih posisi terdepan diikuti oleh David Munoz dan Maximo Quiles. Prestasi Veda Ega Pratama di Moto3 Spanyol 2026 ini menjadi bukti nyata perkembangan pesat dunia balap Indonesia.

Pebalap asal Gunungkidul, DI Yogyakarta ini tidak hanya membawa nama bangsa, tetapi juga menginspirasi generasi muda untuk mengejar mimpi di ajang balap internasional. Dengan strategi balap yang cerdas dan keberanian yang tak diragukan lagi, Veda menunjukkan bahwa ia layak diperhitungkan sebagai salah satu pembalap muda terbaik di kelas Moto3. Para penggemar balap tanah air pun menantikan aksi-aksi selanjutnya dari Veda Ega Pratama di seri-seri berikutnya.

Kesuksesan Veda dalam balapan ini juga tidak lepas dari dukungan timnya yang solid dan persiapan matang sebelum lomba. Ia mampu membaca lintasan dengan baik dan memanfaatkan setiap celah untuk menyalip lawan. Meskipun persaingan di Moto3 sangat ketat dengan banyak pembalap berbakat dari berbagai negara, Veda membuktikan bahwa ia tidak kalah saing. Penampilannya di Sirkuit Jerez menjadi modal berharga untuk menghadapi seri-seri selanjutnya.

Dengan semangat pantang menyerah dan kerja keras, Veda Ega Pratama optimis dapat terus meningkatkan performanya dan meraih hasil yang lebih baik lagi di masa depan. Balapan Moto3 Spanyol sendiri menyajikan aksi yang sangat menarik dengan banyak overtaking dan persaingan sengit antar pembalap. Veda Ega Pratama menjadi salah satu pusat perhatian karena mampu bangkit dari posisi belakang dan bersaing di barisan depan. Pengalaman berharga ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi Veda untuk terus berkembang.

Publik Indonesia pun berbangga hati melihat salah satu putra terbaik bangsa mampu bersinar di panggung dunia. Dukungan penuh dari masyarakat Indonesia diharapkan terus mengalir untuk Veda Ega Pratama dalam setiap balapan yang ia jalani





kompascom / 🏆 9. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Veda Ega Pratama Moto3 Spanyol Balap Motor Sirkuit Jerez Pembalap Indonesia Finis Kedelapan Start Posisi 17 Gunungkidul Olahraga Prestasi

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »