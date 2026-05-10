pPebalap Indonesia Veda Ega Pratama berhasil finis di posisi keempat pada balapan Moto3 Perancis 2026, hanya sedikit di bawah podium, dengan performa yang menarik ticaran dunia balap motor. Artikel ini membahas perjalanan, kontribusi, dan implikasi kesuksesannya bagi dunia balap Indonesia. /p

Pebalap andalan Indonesia , Veda Ega Pratama , mendapat perhatian internasional usai tampil gemilang pada sesi balapan utama Moto3 Perancis 2026. Dalam balapan yang dipersingkat menjadi 13 putaran akibat cuaca basah, Veda berhasil menyelesaikan perlombaan di posisi keempat, tepat di belakang podium yang diraih oleh Maximo Quiles (1), Adrian Fernandez (2), dan Matteo Bertelle (3).

Meski belum mampu naik ke podium, perjalanan Veda di sirkuit Le Mans hingga finis menunjukkanыя memperjuangkan hasil maksimal. Mulai dari posisi keenam pada grid, Veda sempat merosot ke luar puluhan terbesar sebelum akhirnya berhasil melangkahi lawan dan finis di urutan empat. MotoGP melalui akun X mereka مسب formentasi Veda dengan kata-kata positif, menyoroti kejuaraan dan pengalaman pebalap asal Gunungkidul ini. Veda sendiri menekan sejarah sebagai pebalap Indonesia pertama yang mendekati level podium di lyta.

Tidak hanya itu, performanya di musim debut cukup memuaskan dengan meraih 50 poin dari lima balapan awal, semua dengan posisi finis tidak lebih rendah dari keenam, kecuali saat kecelakaan di Austin. Veda bahkan berhasil mengungguli rekan seseru Asia Tenggara, Hakim Danish dari Malaysia, yang masih terpuruk di urutan 15 klasemen dengan hanya 18 poin.

Sementara itu, posisi puncak di klasemen Moto3 2026 masih dikuasai Maximo Quiles dari CF Moto Aspar Team dengan total 115 poin, didorong oleh tiga kemenangan dan dua finis runners-up. Munculnya Veda sebagai pebalap berbakat ya sejak awal musim dan harapan Indonesia untuk melanjutkan kesuksesan di dunia balap motor internasional semakin membahana.

