Veda Ega Pratama Tampil Dewasa dan Cerdik di GP Moto3 Italia 2026

Manajer Honda Team Asia, Hiroshi Aoyama, memuji kedewasaan Veda Ega Pratama setelah berhasil finis di posisi kedelapan dalam persaingan sengit di Sirkuit Mugello.

Sirkuit Mugello yang legendaris di Italia selalu menjadi medan tempur yang penuh tantangan bagi setiap pembalap, terutama di kelas Moto3 yang dikenal dengan intensitas persaingan sangat tinggi.

Pada gelaran Moto3 Italia 2026 yang berlangsung pada hari Minggu, 31 Mei 2026, perhatian dunia tertuju pada aksi pembalap muda berbakat asal Indonesia, Veda Ega Pratama. Tampil membela Honda Team Asia, Veda menunjukkan performa yang tidak hanya mengandalkan kecepatan, tetapi juga kedewasaan dalam mengambil keputusan di lintasan. Manajer Tim Honda Team Asia, Hiroshi Aoyama, memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap perkembangan mental dan strategi balap yang ditunjukkan oleh rider muda Indonesia tersebut sepanjang laga berlangsung.

Perjalanan Veda dalam balapan utama ini dimulai dari posisi start ke-12, sebuah posisi yang cukup menantang mengingat ketatnya persaingan di barisan tengah. Pada lap-lap awal, Veda sempat mengalami sedikit kesulitan untuk menemukan ritme balap yang ideal dan harus berjuang keras menghadapi tekanan dari para pesaingnya. Namun, memasuki pertengahan lomba, Veda mulai menunjukkan taringnya dengan meningkatkan kecepatan secara bertahap. Aoyama mencatat bahwa Veda tampil sangat cerdik dalam mengelola situasi balapan yang berjalan sangat kacau.

Dengan kemampuan analisis yang baik, ia mampu memulihkan posisinya dan merangsek naik ke kelompok terdepan, bahkan sempat membuka peluang nyata untuk merebut podium tiga besar. Ketegangan di lintasan lurus Mugello yang sangat panjang membuat aksi saling salip menjadi sangat agresif. Aoyama, yang merupakan mantan juara dunia kelas 250cc, mengakui bahwa tensi tinggi dalam balapan kali ini membuat hasil akhir menjadi sangat sulit untuk diprediksi. Veda terlibat dalam pertarungan sengit di kelompok depan hingga lap terakhir.

Meskipun pada akhirnya ia harus puas menyentuh garis finis di posisi ke-8 akibat sikut-sikutan yang sangat ketat di tikungan terakhir, hasil ini tetap dianggap sebagai pencapaian yang luar biasa. Menurut Aoyama, meskipun finis kedelapan bukan target utama karena potensi podium yang sempat terbuka, namun kemampuan Veda dalam mengelola risiko dan membawa pulang poin berharga menunjukkan kematangannya sebagai pembalap profesional. Di sisi lain, hasil yang didapat Veda berbanding terbalik dengan rekan setimnya yang berasal dari Jepang.

Pembalap tersebut harus memulai balapan dari baris belakang dan gagal memberikan lonjakan performa yang diharapkan, hingga akhirnya hanya mampu finis di posisi ke-22. Kontras performa ini menjadi bahan evaluasi internal bagi manajemen Honda Team Asia. Pihak tim menyadari bahwa konsistensi motor masih menjadi kendala utama yang harus segera diatasi agar seluruh rider dalam tim bisa bersaing di papan atas secara konsisten di setiap seri balapan.

Kini, manajemen Honda Team Asia telah memutuskan untuk segera mengalihkan fokus mereka dan melupakan dinamika yang terjadi di Italia demi persiapan maksimal menghadapi seri berikutnya. Komitmen penuh diberikan untuk mengevaluasi seluruh data teknis yang dikumpulkan dari Sirkuit Mugello guna memberikan performa motor yang lebih stabil dan kompetitif pada seri kedelapan di GP Hungaria yang akan digelar akhir pekan ini.

Hiroshi Aoyama menegaskan bahwa tim akan terus bekerja keras secara kolaboratif dan berharap dapat menunjukkan kemajuan yang lebih signifikan di Hungaria, demi menjaga momentum positif yang telah dibangun oleh Veda Ega Pratama di lintasan internasional





