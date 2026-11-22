Veda Ega Pratama start 16 di Moto3 Portugal 2026. Pembalap Honda Team Asia lolos Q2 dengan waktu 1:47.233 di Sirkuit Algarve Portimao.

Veda Ega Pratama akan memimpin misi balapan bersama Honda Team Asia dalam seri Moto3 Portugal 2026 yang digelar di Sirkuit Algarve, Portimao, pada Minggu, 22 November 2026. Pembalap Indonesia ini harus memulai petualangan balap utamanya dari posisi start ke-16 setelah menjalani sesi kualifikasi yang kompetitif di sirkuit tersebut. Keputusan posisi grid ini ditetapkan langsung berdasarkan performa Veda selama sesi kualifikasi yang berlangsung sebelumnya.

Rincian Hasil Kualifikasi dan Waktu Putaran

Veda Ega Pratama berhasil mengamankan tiket lolos langsung ke sesi kualifikasi kedua atau yang dikenal dengan sebutan Q2 setelah mencatatkan posisi ke-14 pada sesi latihan awal (Practice). Dalam sesi kualifikasi utama, pembalap tim Honda Team Asia ini menunjukkan konsistensi dengan mencatatkan waktu putaran terbaik sebesar 1 menit 47,233 detik. Waktu tersebut menunjukkan bahwa Veda terpaut 1,581 detik dari waktu tercepat yang dicapai oleh pembalap yang berada di posisi start terdepan, menandakan jarak yang cukup signifikan untuk diperbaiki selama balapan nanti.

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Persaingan Grid dan Posisi Rekan Setim

David Almansa dari tim Liqui Moly Dynavolt Intact GP menjadi yang tercepat di sesi kualifikasi dengan merebut posisi start terdepan. Almansa mencetak waktu 1 menit 45,652 detik pada percobaan terakhirnya, yang menjadi standar waktu terbaik sepanjang sesi kualifikasi untuk kategori Moto3. Hasil ini menempatkan David Almansa di garis start paling depan untuk balapan utama yang akan dimulai pada pukul 17.00 WIB. Posisi ini menjadi tantangan utama bagi para pembalap di belakangnya, termasuk Veda Ega Pratama yang harus bekerja keras mengejar ketertinggalan waktu.

Perjalanan Veda Ega Pratama di akhir sesi kualifikasi cukup fluktuatif. Pada fase akhir sesi, Veda sempat menempati posisi ke-15 yang merupakan posisi sangat berharga untuk start balapan. Namun, seiring berjalannya waktu dan adanya perbaikan waktu dari pembalap lain, Veda akhirnya turun satu tingkat ke urutan ke-16 hingga kualifikasi resmi berakhir. Posisi start ke-16 ini menjadi titik awal yang harus dihadapi Veda dengan strategi yang tepat untuk mengejar posisi-posisi di atasnya.

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Sementara itu, rekan setim Veda Ega Pratama di Honda Team Asia, Zen Mitani, juga harus bertarung keras di grid start. Zen Mitani memulai balapan dari posisi ke-17 setelah berhasil melewati sesi kualifikasi pertama (Q1) dan tampil pada sesi Q2. Posisi start Zen yang berada di bawah Veda menambah tekanan pada tim Honda Team Asia untuk meraih hasil terbaik dari kedua pembalap mereka di lintasan Sirkuit Internasional Algarve yang menantang. Ketegangan di barisan depan grid akan menjadi fokus perhatian para penggemar balap motor dunia saat balapan dimulai.

Jadwal Siaran dan Tontonan Live Streaming

Masyarakat dan penggemar motorsport Indonesia dapat menyaksikan aksi Veda Ega Pratama dan Zen Mitani melalui layanan live streaming SPOTV 2. Saluran ini tersedia secara resmi melalui sejumlah platform penyiaran digital dan televisi berbayar, termasuk Vidio, Vision+, dan SPOTV NOW. viewers perlu memperhatikan ketentuan paket berlangganan masing-masing penyedia layanan untuk mengakses siaran balapan Moto3 Portugal 2026 secara lancar tanpa gangguan. Dukungan para penggemar melalui tontonan ini menjadi motivasi penting bagi Veda Ega Pratama dalam memperjuangkan posisi di setiap lap balapan.