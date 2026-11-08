Veda Ega Pratama Start 14th di Qatar GP 2026 Usai Penalti

Veda Ega Pratama menghadapi tantangan sulit di Moto3 Qatar 2026 karena start dari posisi 14 akibat penalti. Pembalap Honda Team Asia ini beraksi di Lusail Minggu 8 November.

Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama bersiap menghadapi tantangan berat di ajang Moto3 Qatar 2026. Ia akan memulai balapan dari posisi ke-14 di Sirkuit Internasional Lusail pada Minggu, 8 November 2026. Kekecewaan ini muncul setelah ia menerima penalti turun enam posisi start.

Histori Positif Sepang dan Hasil Terbaik Veda

Sebelum meluncur ke Qatar, Veda Ega Pratama membawa momentum positif dari Sirkuit Internasional Sepang. Ia berhasil meraih posisi kedua dalam balapan Moto3 Malaysia yang berlangsung pada Minggu, 1 November 2026. Pencapaian tersebut menandai hasil terbaik dalam kariernya hingga saat ini.

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Danau sebelumnya, pembalap Honda Team Asia ini juga mencatatkan performa impresif dengan finis di posisi ketiga pada Moto3 Brasil 2026. Seri hasil finis di podium ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam kemampuan balapnya di sirkuit internasional.

Mekanisme Penalti dan Grid Start Qatar GP

Alasan penalti ini berawal dari pelanggaran bendera kuning yang terjadi pada sesi kualifikasi. Pelanggaran tersebut terjadi tepat setelah Veda Ega Pratama mencatatkan waktu tercepat, yaitu 2 menit 02,288 detik. Akibatnya, ia kehilangan peluang untuk start di posisi terdepan.

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Posisi terdepan di Qatar akan diawali oleh pembalap lain, yang diikuti oleh David Almansa dan Brian Uriarte. Veda Ega Pratama harus memulai dari posisi ke-14, jauh di belakang para kontestan yang tidak menerima sanksi serupa. Penalti ini secara langsung mengurangi peluang strategisnya di awal balapan.

Taktik Mengejar Kedudukan dan Tantangan Grid Lusail

Kemampuan Veda Ega Pratama dalam mengejar ketertinggalan sejak awal balapan menjadi kunci utama. Ia harus melewati sejumlah pembalap sebelum bisa bersaing di barisan depan grid yang padat. Tantangan fisik dan mental akan diuji sejak lampu hijau dinyalakan.

Ekspetasi Podium dan Langkah Selanjutnya di Lusail

Peluang Veda Ega Pratama untuk kembali meraih podium di Moto3 Qatar sangat bergantung pada strategi balapnya. Memulai dari posisi ke-14 mengharuskannya melewati banyak lawan di trek lurus dan tikungan. Pembalap Honda Team Asia ini harus menunjukkan kemampuan overtaking yang maksimal.