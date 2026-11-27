Pebalap Indonesia Veda Ega Pratama berkompetisi di sesi Moto3 Valencia 2026. Posisi enam besar klasemen dan gelar Asia terbaik menjadi target utamanya melawan Hakim Danish.

Pembalap Honda Team Asia, Veda Ega Pratama, akan turun dalam sesi latihan bebas kedua Moto3 untuk Grand Prix Valencia 2026 di Sirkuit Ricardo Tormo, Spanyol. Sesi penting ini dijadwalkan dimulai pada pukul 19.15 WIB, Jumat, 27 November 2026, dan menjadi momen krusial bagi pebalap muda Indonesia untuk menunjukkan performa maksimal di musim debutnya.

Tujuan Utama Lolos Kualifikasi 2 Otomatis

Veda Ega Pratama membutuhkan posisi finis di antara 14 besar dalam sesi prakualifikasi ini untuk secara otomatis melaju ke sesi Kualifikasi 2. Sesi Kualifikasi 2 (Q2) yang menentukan posisi start pada balapan utama Minggu, 29 November 2026, akan berlangsung pada Sabtu, 28 November 2026. Kemampuan menembus fase ini sejak hari pertama sangat vital bagi Veda untuk mengamankan strategi start yang optimal di sirkuit Spanyol.

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Klasemen Sementara dan Kompetisi Rival Regional

Saat ini, Veda Ega Pratama menempati peringkat keenam dalam klasemen sementara Kejuaraan Dunia Moto3 2026 dengan total 144 poin. Keunggulannya sangat tipis karena ia hanya unggul 19 angka dari pesaing terdekatnya, Hakim Danish asal Malaysia, yang berada di posisi kesembilan dengan perolehan poin yang lebih rendah. Selain bersaing dengan pebalap internasional, Veda juga bertekad mempertahankan statusnya sebagai pebalap Asia terbaik di klasemen akhir.

Target Memastikan Posisi Enam Besar Klasemen

Tidak hanya fokus pada satu gelar, perolehan poin maksimal di Valencia juga menjadi agenda strategis bagi Veda Ega Pratama. Langkah ini diperlukan untuk mempertahankan posisi enam besar klasemen dari kejaran Marco Morelli yang saat ini mengumpulkan 141 poin. Kesulitan selisih hanya tiga poin ini menunjukkan betapa tingginya persaingan di puncak klasemen dan betapa setiap poin di Valencia sangat bernilai bagi karier Veda di dunia balap dunia.

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Momentum Positif dari Balapan Sebelumnya

Kepercayaan diri Veda Ega Pratama tinggi berkat rangkaian penampilan impresif di awal musim. Modal utamanya berasal dari performa kuat di Grand Prix Qatar dan pencapaian podium kedua di Grand Prix Malaysia. Kemenangan di GP Portugal yang diraih beberapa pekan lalu juga menjadi bukti bahwa pebalap Honda Team Asia ini mampu bersaing di level tertinggi kejuaraan dunia Moto3.

Jadwal Lengkap Sesi Latihan di Valencia

Sebelum menjalani sesi prakualifikasi malam hari, para pebalap Moto3 terlebih dahulu menyelesaikan sesi latihan bebas pertama (Free Practice 1) pada sore hari. Jadwal lengkap sesi Moto3 Grand Prix Valencia hari ini, Jumat, 27 November 2026, telah ditetapkan dan dapat disaksikan melalui tautan resmi. Sesi ini merupakan bagian integral dari proses persiapan sebelum puncak kontes balapan minggu depan.