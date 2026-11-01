Veda Ega Pratama Raih Podium Kedua Moto3 GP Malaysia 2026

Veda Ega Pratama finis kedua di GP Malaysia 2026. Pebalap Honda Team Asia menunjukkan performa konsisten di Sepang International Circuit.

Pebalap Indonesia Veda Ega Pratama kembali membuktikan diri sebagai salah satu talenta muda terbaik dalam dunia balap motor internasional. Dalam Moto3 Petronas Grand Prix of Malaysia 2026 yang berlangsung di Petronas Sepang International Circuit pada Minggu, 1 November 2026, ia berhasil meraih posisi kedua atau podium kedua. Pebalap asli Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, ini memulai balapan dari posisi start kedelapan dan berhasil mengubah tantangan di barisan tengah menjadi peluang untuk bersaing memperebutkan kemenangan. Ia menyelesaikan total 15 lap balapan dengan finis di belakang Maximo Quiles dari CFMOTO Gaviota Aspar Team, sementara Alvaro Carpe dari Red Bull KTM Ajo menutup podium di posisi ketiga.

Kompetisi Ketat dan Strategi Awal

Hasil pencapaian ini bukan sekadar pencapaian podium biasa bagi seorang pebalap Indonesia, melainkan sebuah sinyal kuat tentang kematangan Veda dalam mengelola persaingan di kelas Moto3. Performanya di Sepang menunjukkan kombinasi kecepatan, kemampuan membaca situasi balapan, serta konsistensi yang sangat tinggi. Kekuatan Veda tidak hanya terletak pada kecepatan satu putaran, tetapi juga pada kemampuannya mempertahankan ritme kompetitif dalam sebagian besar balapan, meskipun pada fase akhir ia menghadapi tantangan penurunan waktu lap. Memulai balapan dari posisi kedelapan menuntut ia menghadapi persaingan yang sangat ketat sejak tikungan pertama. Di kelas Moto3, posisi start di barisan tengah memiliki konsekuensi tersendiri karena jarak antarpebalap sangat rapat. Sirkuit Sepang dengan panjang lintasan 5,543 kilometer menawarkan kombinasi tikungan cepat, tikungan teknis, serta lintasan lurus panjang yang membuka peluang untuk melakukan pengereman terlambat dan menyalip. Tantangan utama Veda adalah menjaga momentum agar tidak kehilangan kontak dengan kelompok terdepan.

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Data Kronologis dan Kecepatan Satu Putaran

Data kronologis menunjukkan performa dinamis Veda selama balapan berlangsung. Ia mencatatkan waktu 2 menit 18,942 detik pada lap pertama, namun catatan ini belum mencerminkan kecepatan sesungguhnya karena merupakan putaran awal yang melibatkan proses start dan perebutan posisi. Perubahan performanya langsung terlihat pada lap kedua ketika ia mampu memangkas waktu menjadi 2 menit 11,703 detik. Artinya, ia memangkas lebih dari tujuh detik dibandingkan dengan catatan lap pertama. Pada lap ketiga, kecepatannya kembali meningkat dengan mencatatkan 2 menit 11,260 detik, yang menjadi lap tercepat Veda sepanjang balapan. Catatan tersebut hanya terpaut sekitar 0,293 detik dari lap tercepat balapan yang dibukukan oleh Alvaro Carpe dengan waktu 2 menit 10,967 detik. Dengan demikian, Veda sebenarnya memiliki kecepatan satu putaran yang sangat kompetitif dibandingkan dengan para pebalap terdepan.

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Konsistensi dan Analisis Sektor Lintasan

Salah satu kekuatan utama Veda dalam balapan ini adalah kemampuannya membangun ritme setelah melewati putaran pertama. Setelah mencatatkan waktu yang semakin cepat pada tiga lap awal, ia mampu mempertahankan kecepatan kompetitif pada putaran berikutnya. Ia membukukan 2 menit 11,518 detik pada lap keempat, kemudian 2 menit 12,326 detik pada lap kelima. Pada lap keenam, Veda kembali memperbaiki ritmenya dengan waktu 2 menit 11,722 detik, diikuti oleh 2 menit 11,889 detik pada lap ketujuh dan 2 menit 11,632 detik pada lap kedelapan. Rangkaian waktu tersebut memperlihatkan bahwa sejak lap kedua hingga lap kedelapan, Veda mampu menjaga waktu putaran dalam kisaran 2 menit 11 hingga 2 menit 12 detik, dengan rata-rata sekitar 2 menit 11,721 detik. Konsistensi ini menjadi modal penting untuk mempertahankan daya saing di tengah persaingan ketat kelas Moto3 yang berlangsung selama 15 lap. Untuk memahami kualitas penampilan Veda, catatan waktu per sektor menjadi indikator penting. Sepang membagi pengukuran waktu menjadi empat sektor, dan Veda memperlihatkan performa kompetitif di seluruh sektor. Pada sektor pertama, ia mencatatkan waktu terbaik 25,873 detik pada lap kedelapan. Pada sektor kedua, catatan terbaik Veda mencapai 30,515 detik pada lap ketiga. Sementara itu, sektor ketiga menjadi salah satu bagian paling kompetitif Veda dengan waktu 40,837 detik pada lap ketiga, yang hanya terpaut 0,141 detik dari Alvaro Carpe. Perbedaan yang relatif kecil tersebut memperlihatkan bahwa Veda mampu bersaing dalam kecepatan di sektor teknis Sepang, menegaskan bahwa ia adalah pebalap yang matang dan siap bersaing di tingkat dunia.