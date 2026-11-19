Pembalap Honda Team Asia Veda Ega Pratama menargetkan performa terbaik di seri GP Portugal 2026 setelah finis keempat di Qatar.

Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, mempersiapkan diri menghadapi seri ke-21 MotoGP Moto3 2026 di Portugal dengan motivasi tinggi. Pembalap yang membela Honda Team Asia ini membawa kepercayaan diri besar setelah tampil impresif dengan finis di posisi keempat pada seri sebelumnya di Qatar.

Optimisme Veda Usai Finis Keempat Qatar

Kesuksesan di Qatar menjadi modal kuat bagi Veda untuk melangkah ke babak berikutnya dalam perjuangan musim 2026. Veda mengungkapkan rasa antusiasnya yang tinggi untuk berlaga di lintasan Portugal, mengingat hasil sebelumnya memberikan dampak psikologis positif yang signifikan.

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Kompetisi di Autodromo Internacional do Algarve akan berlangsung selama tiga hari, dimulai pada 20 November hingga 22 November 2026. Target utama pembalap bernomor punggung #9 ini adalah mempertahankan fokus dan meningkatkan performa secara bertahap di setiap sesi latihan sebelum balapan utama.

Tantangan Sirkuit Portimao dan Adaptasi Cepat

Sirkuit Portimao dikenal memiliki karakteristik unik yang menawarkan tantangan tersendiri bagi setiap pembalap yang melaluinya. Veda menilai lintasan ini menarik karena memiliki perubahan elevasi yang sangat signifikan, sehingga menuntut keahlian teknis dan fisikal yang tinggi.

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Meskipun sempat menjalani uji coba pramusim di lintasan tersebut dalam kondisi hujan, Veda menekankan pentingnya kemampuan adaptasi yang cepat sejak sesi pertama. Kunci utama untuk sukses di balapan ini adalah kemampuan pembalap untuk terus melakukan peningkatan performa di setiap sesi latihan yang tersedia.

Harapan Manajemen Honda Team Asia

Manajer Tim Honda Team Asia, Hiroshi Aoyama, mengakui bahwa Portimao merupakan lintasan yang menantang baik bagi pembalap maupun tim mekanik. Proses pencarian setelan motor terbaik akan membutuhkan koordinasi yang erat dan ketelitian tinggi mengingat kompleksitas trek.

Aoyama berharap kedua pembalap timnya dapat mempertahankan tren positif yang telah dibangun di seri-seri terakhir. Menjaga momentum positif ini dianggap krusial untuk memastikan posisi yang kompetitif menjelang berakhirnya kompetisi musim 2026 secara resmi.

Strategi Menghadapi Dua Seri Terakhir

Dengan menyisakan dua seri penutup musim, Veda bertekad untuk bekerja keras menjaga konsistensi performa di lapangan. Sinergi antara adaptasi teknis motor dan mentalitas bertarung yang kuat diyakini menjadi bekal penting untuk mengincar hasil maksimal di Portugal.

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Veda berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas balapan agar dapat bersaing di barisan depan klasemen. Fokus yang terjaga dan kerja keras tim Honda Team Asia diharapkan dapat menghasilkan hasil terbaik dalam seri menantang di Algarve ini.