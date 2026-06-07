Veda Ega Pratama Loncat Drastis ke Posisi Kedua di FP2 Moto3 Hungaria, Lolos ke Q2

Pebalap Indonesia Veda Ega Pratama showing a remarkable improvement from 26th to 2nd place in the Moto3 free practice session at Balaton Park, Hungary, securing direct qualification for Q2. After struggling with a slippery track in the morning, Veda and Honda Team Asia made precise setup adjustments, leading to a 2.512-second faster lap in the afternoon. With a time of 1:46.536, Veda sits just 0.361s off the fastest rider, Maximo Quiles. The Indonesian rider acknowledges the need to improve in sector two but is confident heading into the final free practice and qualifying.

Veda Ega Pratama meraih performa luar biasa dalam sesi latihan bebas pertama Moto3 di Hungaria , di Sirkuit Balaton Park , Budapest, Jumat (5 Juni 2026). Dalam latihan sore yang penuh tantangan, Veda berhasil finis di posisi kedua, mempertaruhkan selisih hanya 0,361 detik dari pebalap tercepat Maximo Quiles , dan secara resmi lolos ke kualifikasi kedua (Q2).

Ini adalah lompatan drastis karena pada sesi pagi (FP1) atau latihan bebas pertama, Veda justru berada di posisi paling bawah, urutan ke-26, dengan catatan waktu 1 menit 49,169 detik. Di sesi siang, dengan perbaikan signifikan pada setelan motor dan strategi, Veda mencatat waktu 1 menit 46,536 detik, lebih cepat 2,512 detik dari hasil paginya.

Keberhasilan ini didukung oleh analisis data bersama tim Honda Team Asia setelah FP1, yang menghasilkan penyesuaian teknikal yang tepat untuk menangani kondisi trek yang licin dan meningkatkan kepercayaan diri Veda di sirkuit baru ini. Veda mengaku awalnya kesulitan karena第一次 balapan di Balaton Park, namun semakin banyak putaran, dia semakin nyaman dan bisa mengidentifikasi titik-titik pengereman serta traksi optimal. Sektor dua masih jadi titik lemah, sementara sektor satu dan empat berjalan sangat baik.

Dengan catatan waktu idealnya 1:46.536, Veda masih punya ruang penyempurnaan karena catatan tercepat Quiles adalah 1:46.079. Manajer Honda Team Asia, Hiroshi Aoyama, memuji kemampuan Veda beradaptasi cepat dan menampilkan kecepatan solid sepanjang sesi, meski juga mencatat penyebutan untuk raf Mitani Zen yang meski meningkat dari pagi, masih perlu lebih banyak kerja keras di FP2 besok. Latihan besok pagi akan sangat krusial untuk fine-tune performa sebelum kualifikasi, di mana semua pebalap akan semakin kompetitif.

Veda akan fokus menyatukan semua sektor agar bisa mengejar lebih dekat dengan pebalap terdepan. Kontribusi teknis tim dan work ethic yang tinggi menjadi kunci kesuksesan hari ini





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