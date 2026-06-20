Veda Ega Pratama Lolos Q2 Moto3 Ceko 2026 Setelah Berjalan Sulit di Sirkuit Brno

Veda Ega Pratama menunjukkan potensi untuk kembali bersaing di 10 besar di Moto3 Ceko 2026 dengan lolos langsung ke kualifikasi 2 (Q2) setelah menempati posisi ke-14 di sesi latihan/practice di Sirkuit Brno.

BOLASPORT. COM - Potensi untuk kembali bersaing di 10 besar ditunjukkan pembalap Honda Team Asia , Veda Ega Pratama , dalam sesi latihan Moto3 Ceko 2026 . Peningkatan lebih jauh tetap dibutuhkan untuk melompat lebih tinggi.

Veda Ega Pratama lolos langsung ke kualifikasi 2 (Q2) Moto3 Ceko 2026 setelah menempati posisi ke-14 pada sesi latihan/practice di Sirkuit Brno, Rep. Ceska, Jumat (20/6/2026). Posisi ke-14 merupakan posisi terakhir untuk terhindar dari ujian ekstra memulai dari kualifikasi 1 di kelas Moto2 dan Moto3. Veda diuntungkan dengan didiskualifikasinya Casey O'Gorman (GRYD Racing) karena kombinasi motor dan pembalap yang lebih ringan dari batas minimal.

Diakui Veda bahwa hari pertamanya di Brno, salah satu sirkuit tradisional di MotoGP, jauh dari kata mudah. Hari ini berjalan sulit karena ini pertama kalinya saya tampil di Brno, ucap Veda melalui rilis tim Honda Team Asia. Sirkuitnya sangat berbeda dibandingkan sirkuit-sirkuit yang pernah saya kunjungi sebelumnya, jadi butuh waktu untuk memahami semuanya. Sirkuit Brno memiliki karakter mengalir dengan undulansi alias perubahan ketinggian karena adanya bagian turunan dan tanjakan.

Ditambah lintasan yang relatif panjang (5,4km), lebih sedikit kesempatan untuk melakukan putaran dengan waktu yang sama. Cuaca yang panas membuat trek yang dulunya bernama Masarykring ini cukup menuntut fisik





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Veda Ega Pratama Moto3 Ceko 2026 Sirkuit Brno Honda Team Asia Kualifikasi 2

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