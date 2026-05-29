Veda Ega Pratama Kembali Buktikan Kehebatan di Sirkuit Mugello, Italia

Pembalap muda 17 tahun Honda Team Asia, Veda Ega Pratama, menegaskan Mugello sebagai sirkuit favoritnya setelah meraih dua kemenangan di Red Bull Rookies Cup 2025. Tim berfokus pada hasil maksimal di Grand Prix Italia, menargetkan podium dan poin penting untuk klasemen akhir.

Veda Ega Pratama , pembalap muda berusia 17 tahun yang mewakili Honda Team Asia , kembali menegaskan kecintaannya pada sirkuit Mugello , Italia. Ia pertama kali menginjakkan kaki di trek berliku ini saat mengikuti ajang Red Bull Rookies Cup pada tahun 2024, kemudian kembali pada musim 2025.

Penampilan Vanda di Mugello menunjukkan perkembangan pesat: pada tahun 2024 ia berhasil menempati posisi kelima dan kedelapan pada dua balapan, sementara pada 2025 ia berhasil meraih dua kemenangan beruntun. Pengalaman tersebut menambah keyakinan sang pembalap bahwa Mugello adalah tempat yang tepat untuk mengasah kemampuan teknis sekaligus menampilkan kecepatan tinggi. Manajer tim, Aoyama, dalam rilis resmi tim menjelaskan mengapa Mugello menjadi salah satu sirkuit paling istimewa di kalender balap.

Terletak di antara pegunungan dengan perubahan elevasi yang tajam, trek ini menawarkan kombinasi lurus panjang, tikungan cepat, dan lintasan bertekuk‑tekuk yang menuntut konsentrasi serta teknik mengemudi yang presisi.

"Mugello adalah trek berkecepatan tinggi dengan banyak tikungan sulit, dan bagi banyak pembalap, ini adalah favorit mereka," ujar Aoyama, menambahkan bahwa ia juga pernah menjadi juara dunia GP250 pada 2009. Ia menegaskan dukungannya kepada Veda dan rekan setimnya, Mitani, yang sama‑samanya mengaku sangat menikmati atmosfer kompetitif di sana. Menuju Grand Prix Italia, Veda menempati peringkat kelima klasemen dengan 58 poin, selisih 82 poin dari pemimpin klasemen, Maximo Quiles dari CFMoto Aspar Team.

Tim Honda Asia menargetkan hasil yang maksimal pada akhir pekan balapan, dengan fokus pada konsistensi dan strategi pitstop yang optimal. Aoyama menutup pernyataannya dengan harapan agar hasil yang dicapai di Mugello dapat menjadi batu loncatan bagi Veda dalam meraih podium di seri selanjutnya, sekaligus memperkuat reputasi Indonesia di panggung balap motor internasional. Sementara itu, berita lain dari dunia motorsport menunjukkan aktivitas tim dan pembalap Indonesia di kancah internasional.

Arai Agaska kembali menargetkan poin di WorldSBK Aragon 2026 setelah menyelesaikan training camp di Italia. Dari Formula 1 hingga MotoGP, Ross Brawn resmi bergabung sebagai anggota Dewan Direksi Pramac Racing, menandai kolaborasi lintas disiplin yang semakin menguatkan hubungan antara tim balap top dunia dengan talenta Indonesia. Pada musim 2026, tujuh pembalap motor Indonesia diperkirakan akan bertanding di Eropa, mengisi agenda MotoGP Italia dan WorldSBK Aragon, sekaligus menambah eksposur bagi generasi muda yang bermimpi menjejakkan kaki di lintasan balap kelas dunia.

Keseluruhan, keberhasilan Veda di Mugello dan upaya tim untuk mengoptimalkan performa di sirkuit ikonik ini mencerminkan tekad kuat Indonesia untuk menjadi bagian integral dari evolusi balap motor global. Dengan dukungan teknis, strategi yang matang, serta semangat juang para pembalap muda, harapan akan podium pertama bagi pembalap Indonesia di ajang bergengsi seperti MotoGP atau WorldSBK menjadi semakin realistis.





