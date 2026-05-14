Veda Ega Pratama Ingin Perkuat Momentum Positif di Moto3 Catalunya 2026

Pembalap Honda Team Asia, Veda Ega Pratama, ingin mempertahankan momentum dari raihan positif balapan sebelumnya jelang penampilan pada Moto3 Catalunya 2026. Pembalap Indonesia itu mengaku sangat termotivasi setelah berhasil finis ke-4 pada Moto3 Prancis karena menjadi raihan terbaiknya saat membalas di atas aspal basah.

Pembalap Honda Team Asia , Veda Ega Pratama , ingin mempertahankan momentum dari raihan positif balapan sebelumnya jelang penampilan pada Moto3 Catalunya 2026 . Veda masih berada dalam tren positif pada balapan seri Eropa setelah finis ke-6 pada seri GP di Spanyol dan tempat ke-4 pada balapan basah di Le Mans, Prancis.

Pembalap Indonesia itu mengaku sangat termotivasi setelah berhasil finis ke-4 pada Moto3 Prancis karena menjadi raihan terbaiknya saat membalas di atas aspal basah. Meski begitu, Veda menyadari bahwa dirinya masih memiliki kekurangan dan banyak yang perlu diperbaiki.

"Setelah Le Mans, saya merasa sangat termotivasi dan percaya diri," kata Veda dalam rilis resmi Honda Team Asia jelang Moto3 Catalunya 2026. "Hasil di Prancis sangat penting bagi saya karena menunjukkan bahwa kami terus berkembang dari balapan ke balapan dan mampu bersaing di barisan depan bahkan dalam kondisi sulit. " "Finis di posisi keempat pada balapan Grand Prix basah pertama saya memberi saya banyak kepercayaan diri," ujar pembalap 17 tahun itu.

Baca Juga: Genjot Performa pada World Sportbike, Arai Agaska Optimis Raih Perubahan Positi





BolaSportcom / 🏆 31. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Veda Ega Pratama Honda Team Asia Moto3 Catalunya 2026 Balapan Seri Eropa Balapan Basah Di Le Mans Balapan Grand Prix Basah Pertama Momentum Positif Performa World Sportbike Arai Agaska Perubahan Positif

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rapor Veda Ega Pratama di Sirkuit Barcelona-Catalunya, Bekal Positif Sambut Lanjutan Moto3 2026Moto3 Catalunya 2026 bukanlah kali pertama Veda Ega Pratama menjajal Circuit de Barcelona-Catalunya.

Read more »

Klasemen Rookie Moto3 2026: Veda Ega Pratama Teratas Usai GP Le MansVeda Ega Pratama mempertahankan posisi puncak klasemen sementara Rookie of the Year Moto3 2026 berkat penampilan konsistennya musim ini.

Read more »

Veda Ega Perlu Waspada, Murid Marc Marquez Pasang Target Besar di Moto3 Catalunya 2026Rival Veda Ega Pratama di Moto3, Maximo Quiles, memasang target tinggi di Moto3 Catalunya 2026.

Read more »

Veda Ega Pratama melanjutkan aksinya di Moto3 Catalunya 2026Pebalap andalan Indonesia, Veda Ega Pratama, akan melanjutkan aksinya di balapan keenam Moto3 2026 di Circuit de Barcelona, Spanyol, pada 15-18 Mei 2026. Veda Ega Pratama mampu menyelesaikan balapan sengit di Grand Prix Le Mans, Perancis, dan akan start dari urutan keenam pada Moto3 Perancis 2026.

Read more »