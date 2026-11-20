Vector Defense memperkenalkan drone Bombard sebagai respons terhadap ancaman drone Iran dan Rusia. Pesawat nirawak ini memiliki jangkauan 1.094 kilometer dengan teknologi mesin hemat biaya.

CEO perusahaan rintisan asal Amerika Serikat Vector Defense, Andy Yakulis, secara resmi meluncurkan drone serang jarak jauh baru bernama Bombard yang dirancang untuk menandingi drone Geran milik Rusia. Model pesawat nirawak tersebut diperkenalkan untuk pertama kalinya dalam konferensi tingkat tinggi Future of Defense yang diselenggarakan oleh perusahaan media Axios di Washington DC, pada Kamis (19/11). Peluncuran ini menandai upaya strategis AS untuk menghadirkan alternatif lokal terhadap ancaman drone yang semakin meningkat dari negara-negara pesaing.

Mekanisme Teknologi dan Spesifikasi Bombard

Drone Bombard memiliki daya jelajah maksimum sekitar 1.094 kilometer (680 mil) dengan kecepatan hingga 378 kilometer per jam. Fitur ini memungkinkan drone beroperasi secara efektif di medan perang modern dengan rentang cakupan yang luas. Desain fisik drone ini dikembangkan berdasarkan studi mendalam mengenai pengalaman penggunaan drone oleh Rusia dan Iran. Tim pengembang memutuskan untuk merancang sayap Bombard agar dapat dilipat guna meningkatkan kemampuan manuver serta menekan risiko tabrakan saat bermanuver di area padat.

Also read Mata-Mata Rusia Ketangkap Basah, Kirim Rahasia Pakai Aplikasi Telegram

Strategi Biaya Produksi Melalui Teknologi Lama

Drone ini mengadopsi teknologi era Perang Dunia II yang telah dimodernisasi, yakni menggunakan mesin-mesin jet berdenyut alih-alih mesin turbin konvensional. Pendekatan ini mampu memangkas biaya produksi secara signifikan dibandingkan dengan drone bertenaga turbin yang lebih mahal. Mesin jet berdenyut adalah jenis mesin jet yang menghasilkan daya dorong melalui proses pembakaran bahan bakar yang berlangsung secara berulang dan berdenyut di dalam ruang bakar.

Mesin ini berbeda dari mesin jet turbin yang menggunakan kompresor dan turbin berputar untuk mengalirkan udara dan menghasilkan daya dorong. Karena konstruksi mesin jet berdenyut lebih sederhana, pulsejet berpotensi membutuhkan lebih sedikit komponen. Proses perakitan yang lebih sederhana dan biaya manufaktur yang lebih rendah menjadikan Bombard sangat menarik bagi pasar pertahanan Amerika Serikat yang mencari solusi efisien.

Advertisement

Posisi Pasar dan Respons Terhadap Ancaman Asing

Andy Yakulis menyatakan bahwa ini adalah jawaban mereka atas Shahed milik Iran dan Geran milik Rusia. Yakulis menekankan bahwa mereka ingin hadir di pasar dengan versi Amerika sendiri, yang dibangun dari prinsip dasar kemandirian teknologi dan pertahanan nasional. Peluncuran ini terjadi di tengah ketegangan geopolitik global di mana penggunaan drone oleh negara-negara seperti Rusia dan Iran telah mengubah dinamika pertempuran modern.

Vector Defense berupaya mengisi kekosongan pasar dengan menawarkan alternatif yang terjangkau namun efektif. Dengan memanfaatkan teknologi yang sudah terbukti namun murah untuk diproduksi, perusahaan ini berharap dapat memenuhi kebutuhan militer dan kontraktor pertahanan tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan. Ini adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk mendominasi pasar drone serang jarak jauh di tingkat internasional.

Dampak Nyata dan Langkah Selanjutnya

Kemampuan Bombard untuk diproduksi dengan biaya rendah berarti kemungkinan besar akan meningkatkan ketersediaan drone untuk berbagai skenario pertempuran. Ini dapat mengubah lanskap keamanan global dengan memberikan akses yang lebih merata terhadap teknologi drone canggih kepada negara-negara yang sebelumnya tidak mampu membeli sistem yang lebih mahal. Langkah selanjutnya adalah evaluasi pasar dan potensi kerjasama dengan pihak militer AS untuk pengujian lebih lanjut.

Perkenalkanannya di Axios Future of Defense menandakan niat serius Vector Defense untuk menjadi pemain utama dalam industri pertahanan udara. Jika berhasil diadopsi, Bombard dapat menjadi tulang punggung serangan udara jarak jauh yang andal. Ini akan memberikan dampak signifikan terhadap strategi pertahanan Amerika Serikat dan sekutunya dalam menghadapi ancaman drone yang terus berkembang di berbagai konflik di seluruh dunia.