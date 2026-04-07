Vasaka Hotel Jakarta Hadirkan 'Steamboat Delight': Pengalaman Kuliner Hangat di Rooftop Ikonik

Vasaka Hotel Jakarta meluncurkan 'Steamboat Delight', menu steamboat spesial dengan berbagai pilihan bahan segar dan kuah lezat di 7th Sky Lounge. Nikmati pengalaman kuliner hangat dengan pemandangan kota yang menakjubkan, cocok untuk kumpul keluarga, teman, atau kolega.

jpnn.com, JAKARTA - Vasaka Hotel Jakarta dengan bangga mempersembahkan pengalaman kuliner terbaru yang menggugah selera, khusus bagi para penggemar hidangan berkuah dan hangat. Memperkenalkan ' Steamboat Delight', sebuah menu spesial yang dirancang untuk melengkapi momen santai Anda, langsung dari 7th Sky Lounge, area rooftop ikonik yang terletak di lantai 7 hotel kami.

Nikmati keindahan gemerlap lampu kota Jakarta Timur yang memukau, sambil merasakan atmosfer sempurna untuk berkumpul bersama keluarga tercinta, teman-teman setia, maupun kolega bisnis yang terhormat. 'Steamboat Delight' menawarkan beragam pilihan paket yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi Anda, mulai dari harga terjangkau Rp 99.000 nett per orang. Dalam setiap paket, Anda akan disuguhi berbagai macam bahan-bahan segar berkualitas tinggi, termasuk pilihan seafood yang menggoda selera, seperti udang segar yang renyah, cumi-cumi yang empuk, serta irisan ikan yang lezat. Kami juga menyediakan irisan ayam yang gurih dan daging sapi premium yang sangat lembut, sehingga memberikan pengalaman kuliner yang tak terlupakan. Selain itu, Anda akan dimanjakan dengan aneka frozen food berkualitas, seperti berbagai jenis bakso ikan yang kenyal, crab stick yang lezat, chikuwa yang menggugah selera, serta beragam jenis jamur yang kaya rasa. Tidak ketinggalan, kami juga menyajikan berbagai jenis sayuran hijau segar yang menyehatkan, yang akan menambah kesempurnaan hidangan steamboat Anda. Pilihlah kuah favorit Anda dari berbagai pilihan yang kami sediakan, mulai dari kuah ayam bening yang menenangkan hingga kuah tom yam pedas yang menjadi favorit para tamu kami. Kami berkomitmen untuk memberikan pengalaman kuliner terbaik yang akan memanjakan lidah dan menciptakan kenangan indah bagi Anda dan orang-orang terkasih.\Vasaka Hotel Jakarta selalu berupaya untuk berinovasi dan memberikan pengalaman kuliner yang tak hanya lezat, namun juga mampu menghangatkan momen kebersamaan. 'Steamboat Delight' adalah wujud nyata dari komitmen tersebut. Menu ini dirancang untuk menciptakan suasana yang hangat dan akrab, di mana Anda dapat berbagi tawa, cerita, dan kebahagiaan bersama orang-orang terdekat. Kami percaya bahwa makanan yang baik adalah kunci untuk mempererat hubungan dan menciptakan kenangan yang tak terlupakan. Kami sangat memperhatikan kualitas bahan-bahan yang kami gunakan, memastikan kesegaran dan cita rasa yang optimal. Setiap bahan diproses dengan hati-hati dan disajikan dengan penuh perhatian. Kami ingin setiap hidangan yang disajikan dapat memanjakan lidah dan memberikan kepuasan yang tak ternilai harganya. Kami juga sangat memperhatikan kebersihan dan keamanan dalam setiap proses penyajian makanan, sehingga Anda dapat menikmati hidangan kami dengan tenang dan nyaman. Selain itu, kami selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang ramah dan profesional, sehingga Anda merasa dihargai dan diperlakukan dengan baik selama berada di hotel kami. Kami berharap 'Steamboat Delight' dapat menjadi pilihan utama Anda ketika ingin menghabiskan waktu berkualitas bersama orang-orang terkasih.\Sonia Persi, selaku Assistant Marcom Manager Vasaka Hotel Jakarta, menyampaikan bahwa tujuan utama kami adalah untuk memberikan pengalaman kuliner yang lebih dari sekadar makanan. Kami ingin menciptakan momen kebersamaan yang hangat, menyenangkan, dan tak terlupakan. 'Steamboat Delight' adalah cara kami untuk mewujudkan hal tersebut. Kami berharap menu ini dapat menjadi bagian dari cerita indah Anda bersama keluarga, teman, dan kolega. Kami selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan dan produk kami, serta berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan harapan para tamu kami. Kami sangat terbuka terhadap masukan dan saran dari Anda, karena kami percaya bahwa Anda adalah bagian penting dari perjalanan kami. Mari bergabung bersama kami di 7th Sky Lounge, Vasaka Hotel Jakarta, dan nikmati pengalaman kuliner 'Steamboat Delight' yang tak terlupakan. Rasakan kelezatan hidangan hangat berkuah yang disajikan dengan penuh cinta dan perhatian. Segera rencanakan kunjungan Anda dan buat momen kebersamaan Anda semakin berkesan. Jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati hidangan lezat dengan pemandangan kota yang menakjubkan. Kami tunggu kedatangan Anda





jpnncom / 🏆 25. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Steamboat Vasaka Hotel Jakarta Kuliner Jakarta Timur Rooftop Makan

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bhayangkara Presisi Lampung Kalahkan Persija Jakarta dalam Laga DramatisBhayangkara Presisi Lampung FC berhasil mengalahkan Persija Jakarta dengan skor 3-2 dalam pertandingan Super League Indonesia yang penuh drama di Stadion Sumpah Pemuda. Persija Jakarta harus bermain dengan 10 pemain setelah Jordi Amat mendapat kartu merah.

Read more »

1.000 Unit Rumah Susun akan Dibangun Dekat Stasiun JakartaPemerintah menggandeng PT Astra International untuk membangun rumah susun di lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Read more »

Hasil Final Four Proliga 2026: Jakarta LavAni Comeback, Dimas Saputra Dkk Sikat Surabaya Samator 3-1Berita Hasil Final Four Proliga 2026: Jakarta LavAni Comeback, Dimas Saputra Dkk Sikat Surabaya Samator 3-1 terbaru hari ini 2026-04-05 18:18:00 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Diprotes Warga, Iklan Film Horor di Sejumlah Wilayah Jakarta Ditertibkan Satpol PPBerita Diprotes Warga, Iklan Film Horor di Sejumlah Wilayah Jakarta Ditertibkan Satpol PP terbaru hari ini 2026-04-05 18:16:41 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Pramono Revitalisasi Pasar Gardu Asem dan Bangun Pasar Kramat JayaPemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merevitalisasi Pasar Gardu Asem di Jakarta Pusat dan membangun Pasar Kramat Jaya di Jakarta Utara. Langkah

Read more »

Spesifikasi Kamar Mewah di Trans Hotel Jakarta, Tarif Rp900.000/Malam!Trans Hotel Jakarta menawarkan pengalaman menginap berkualitas dengan fokus pada kenyamanan tidur.

Read more »