VAR Tolak Penalti Liverpool Vs Arsenal, Gakpo Jatuh Karena Tindakan Tzolis

Liverpool minta penalti setelah Gakpo jatuh di kotak penalti lawan, namun wasit dan VAR menolak. Analisis Sky Sports menjelaskan alasan keputusan ini.

Liverpool dan Arsenal menghadapi pertandingan sengit di Stadion Anfield pada Minggu malam dalam rangkaian pekan kesembilan Liga Primer Inggris. Pertandingan ini diwarnai momen kontroversial dari sisi perwasitan ketika para pemain Liverpool menuntut pemberian penalti menyusul terjatuhnya penyerang asal Belanda, Cody Gakpo, di dalam kotak penalti.

Kontroversi Penalti Gakpo dan Tzolis

Detail insiden tersebut bermula pada menit ke-29 ketika Christos Tzolis, pemain Arsenal, meletakkan kedua tangannya di paha Gakpo. Tindakan ini menyebabkan penyerang Belanda itu terjatuh ke tanah. Peristiwa ini memicu tuntutan keras dari para pemain Liverpool agar wasit memberikan penalti bagi tuan rumah. Namun, keputusan wasit Andy Madley adalah melanjutkan permainan tanpa menetapkan adanya pelanggaran apapun.

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Keputusan awal wasit kemudian ditinjau kembali oleh teknologi asisten wasit video atau yang dikenal sebagai VAR. Tim VAR turun tangan untuk meninjau momen jatuh tersebut secara mendalam. Setelah peninjauan selesai, keputusan akhir tetap mendukung pilihan wasit Andy Madley. Hasilnya, tidak diberikan penalti bagi Liverpool meskipun insiden tersebut menimbulkan perbedaan pendapat.

Kritik Sky Sports dan Gary Neville

Laura Hunter, reporter dari jaringan Sky Sports yang berada di Stadion Anfield, mengomentari insiden itu. Ia menyatakan bahwa tindakan Tzolis sedikit naif karena ia menempatkan dirinya dalam posisi yang salah secara defensif. Hunter menambahkan bahwa satu-satunya hal yang menyelamatkan Tzolis dari penalti adalah kenyataan bahwa Gakpo tidak akan mampu menjangkau bola di belakang para bek.

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Menurut Hunter, apakah Gakpo ditarik oleh Tzolis atau tidak, penyerang tersebut tidak akan bisa mencapai bola. Pendapat ini didukung oleh Gary Neville, analis dari jaringan Sky Sports. Neville berpendapat bahwa intervensi pemain Arsenal tersebut memang gegabah dan ceroboh, namun tidak sampai mengharuskan penetapan penalti. Ia menjelaskan bahwa Gakpo sadar ia tidak akan mampu mengejar bola karena bek lawan jelas berada di depannya.

Keputusan Akhir Tanpa Penalti

Gary Neville melanjutkan analisisnya dengan mengatakan bahwa ia tidak melihat hal ini sebagai pelanggaran yang layak diberikan sanksi penalti. Ia menekankan bahwa Gakpo memutuskan untuk menjatuhkan dirinya sendiri karena menyadari ketidaksanggupan untuk mengejar bola. Keputusan wasit dan VAR akhirnya berlalu tanpa pemberian penalti bagi Liverpool.

Momen tersebut meninggalkan jejak kontroversi di dalam lapangan meskipun permainan telah berlanjut. Perbedaan sudut pandang mengenai seberapa besar pengaruh intervensi Tzolis terhadap jatuhnya Gakpo masih menjadi bahan perdebatan di kalangan analis. Momen ini menjadi salah satu sorotan utama dalam pertandingan antara dua klub besar Liga Primer Inggris ini.