VAR Memutuskan, Arteta Benar, dan Raya Selamat: Arsenal Raih Kemenangan 1-0 atas West Ham

Arsenal mengalahkan West Ham 1-0 di London berkat keputusan VAR yang menghilangkan gol penyeimbang West Ham, koreksi taktis Mikel Arteta, serta penyelamatan krusial kiper David Raya, memperkuat posisi liga mereka dan menambah tekanan pada West Ham yang berjuang keluar dari zona degradasi.

Drama VAR , koreksi Mikel Arteta , dan penyelamatan kiper David Raya menjadi rangkaian momen penentu kemenangan Arsenal atas West Ham di Stadion London pada Minggu 10 Mei 2026.

Laga derbi yang sarat tekanan itu berakhir dengan skor tipis 1-0 untuk tim tamu, memperpanjang harapan Arsenal untuk mengakhiri kekeringan gelar liga sejak 2006, sementara West Ham semakin terpuruk di zona degradasi. Kedua tim berjuang layaknya dua "gelembung" yang saling menentang; Arsenal berambisi memimpin klasemen dengan selisih lima poin dan hanya menyisakan dua pertandingan, sementara West Ham berada satu poin di bawah posisi ke-18 dan harus mengandalkan peluang Tottenham melenceng melawan Leeds United.

Lagu kebanggaan pendukung West Ham, "I’m Forever Blowing Bubbles", seakan menambah dramatisasi saat pertandingan masuk ke fase krusial, karena setiap gol dan keputusan wasit bisa mengubah nasib kedua klub pada menit-menit terakhir





