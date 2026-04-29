Vape Berbahaya Mengancam Santri: BNN Sulsel Selidiki Kasus MDMA di Pondok Pesantren

BNN Sulsel menyelidiki kasus dugaan pemberian paksa vape mengandung MDMA kepada seorang santri. Penemuan 15 cairan vape, salah satunya positif mengandung narkotika jenis MDMA, memicu penyelidikan mendalam untuk mengungkap jaringan peredaran narkoba di lingkungan pesantren.

Badan Narkotika Nasional (BNN) Sulawesi Selatan (Sulsel) tengah menyelidiki kasus dugaan pemberian paksa vape yang mengandung narkotika jenis MDMA kepada seorang santri di sebuah pondok pesantren .

Kasus ini mencuat setelah orang tua korban melaporkan bahwa anaknya dipaksa untuk mengisap vape oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kepala BNN Sulsel, Ardiansyah, mengungkapkan bahwa laporan tersebut langsung ditindaklanjuti dengan penyelidikan mendalam, termasuk pemeriksaan saksi dan olah tempat kejadian perkara di lingkungan pondok pesantren. Dari hasil penyelidikan, BNN Sulsel menemukan 15 cairan yang digunakan untuk mengisi vape. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, salah satu cairan tersebut terbukti positif mengandung MDMA, sebuah zat sintetis berbahaya.

Zat inilah yang diduga menjadi penyebab kondisi kesehatan santri yang dirawat di rumah sakit memburuk. Saat ini, BNN Sulsel fokus untuk menelusuri asal-usul vape tersebut, termasuk mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam memberikan atau memaksa korban mengisap vape beracun tersebut. Meskipun demikian, BNN Sulsel masih enggan untuk mengungkap identitas maupun peran dari dua santri yang akan diperiksa sebagai saksi, mengingat proses penyelidikan masih berlangsung dan membutuhkan kehati-hatian.

Ardiansyah menjelaskan bahwa pemeriksaan mendalam terhadap korban belum dapat dilakukan sebelumnya karena kondisi kesehatannya yang masih lemah dan membutuhkan pemulihan. Setelah hasil laboratorium lengkap, penyidik akan kembali memeriksa korban dan melakukan pendalaman terhadap semua pihak yang terkait dengan kasus ini. BNN Sulsel juga terus berupaya untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan peredaran narkotika yang lebih luas di lingkungan pesantren. Mereka berharap dapat menemukan sumber utama peredaran vape sintetis ini dan menindak tegas semua pelaku yang terlibat.

Pihak pondok pesantren membenarkan adanya temuan rokok elektrik atau vape saat dilakukan inspeksi di asrama pada tanggal 12 April 2026. Humas pesantren, Ali Imran, menyatakan bahwa pihak pesantren telah berkoordinasi dengan BNN dan kepolisian setempat untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Mengenai dugaan adanya kandungan zat terlarang dalam cairan vape, pihak pesantren memilih untuk tidak berspekulasi dan menyerahkan sepenuhnya proses pemeriksaan kepada pihak berwenang.

Ali Imran menegaskan bahwa pesantren akan memberikan sanksi tegas kepada siapapun yang terbukti melanggar aturan, terutama jika ditemukan unsur zat terlarang. Pesantren berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi seluruh santri. Selain fokus pada penanganan kasus vape, pesantren juga aktif dalam mengembangkan pengelolaan sampah terintegrasi dan mendorong santri untuk lebih peduli terhadap lingkungan, seperti yang terlihat dari program yang dijalankan oleh Pesantren Minhaajurrosyidiin.

Upaya menjaga lingkungan ini juga didukung oleh motivasi dari Menhut Raja Juli untuk menjaga kelestarian hutan.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Penasihat Hukum Gus Yaqut Bantah Kliennya Beri dan Terima Uang dalam Kasus Kuota HajiPenasihat hukum mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Dodi S. Abdulkadir membantah kliennya menerima/memberi uang dalam kasus kuota haji.

Read more »

Polisi Bongkar Kasus Penyekapan dan Peredaran Narkotika di AncolPolisi membongkar dugaan penyekapan anak perempuan berusia 17 tahun di Ancol, Jakarta Utara. Pengungkapan kasus ini juga mengungkap peredaran narkotika jenis baru dalam bentuk cair dan serbuk, serta ratusan cartridge vape mengandung etomidate. Pelaku, seorang warga negara asing, telah diamankan dan korban mendapatkan pendampingan.

Read more »

KPK tekankan peran keluarga jadi benteng antikorupsi di SulselKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan pentingnya peran keluarga sebagai benteng pertama dalam mencegah praktik korupsi di lingkungan birokrasi, ...

Read more »

Komunitas dan Produsen Dorong Edukasi dan Pengawasan Ketat Vape NarkobaKomunitas dan produsen soroti penyalahgunaan vape dengan narkoba. Mereka dorong edukasi, transparansi, dan pengawasan ketat penggunaan vape

Read more »

Marak Penyalahgunaan Narkoba, Pengusaha Liquid Tegaskan Vape Legal AmanPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Therion DNA nilai pencegahan narkoba tak berhenti pada edukasi formalKomunitas pengguna vape, Therion DNA Indonesia, menilai upaya pencegahan penyalahgunaan zat terlarang seperti narkoba tidak boleh berhenti pada edukasi ...

Read more »