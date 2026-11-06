Vantage Markets Resmikan Kantor Jakarta dengan Standar Regulasi Indonesia

Vantage Markets membuka kantor baru di Jakarta pada November 2026 dengan izin Bappebti dan OJK, menawarkan produk emas global serta teknologi MT5 untuk investor lokal.

Perusahaan broker multi-aset Vantage Markets secara resmi telah memasuki pasar Indonesia melalui peresmian kantor baru di Jakarta pada hari Jumat, tanggal 6 November 2026. Langkah strategis ini dilakukan oleh PT Vantage Markets Futures di bawah kepemimpinan Direktur Utama Fachrul Zain untuk melayani basis investor muda dan digital yang berkembang pesat di Indonesia.

Strategi Masuk Pasar dan Kepatuhan Regulasi Lokal

PT Vantage Markets Futures menyatakan bahwa keputusan untuk beroperasi di Indonesia didorong oleh potensi jangka panjang pasar yang memiliki basis investor besar dan tingkat digitalisasi tinggi. Fachrul Zain menekankan bahwa perusahaan tidak melihat ini sebagai peluang sementara, melainkan sebagai investasi jangka panjang yang memerlukan pembangunan tim lokal dan edukasi pasar yang mendalam.

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Sebagai bukti komitmen terhadap kepatuhan hukum, Direktur Utama Fachrul Zain menjamin bahwa seluruh operasional bisnis telah mendapatkan izin dan persetujuan dari lembaga regulator utama Indonesia. Perusahaan telah mematuhi ketentuan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI) sesuai dengan ruang lingkup yang disetujui secara resmi.

Keterlibatan aktif dalam ekosistem finansial lokal juga menjadi kunci keberhasilan operasional. Vantage Markets menjadi anggota dari Jakarta Futures Exchange (JFX) dan Komoditi Berjangka Indonesia (KBI). Perusahaan juga beranggotai di BAKTI dan ASPEBTINDO untuk memperkuat hubungan profesionalisme, transparansi, dan kredibilitas di mata regulator maupun peserta pasar.

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Produk Inti Emas dan Teknologi Perdagangan Canggih

Vantage Markets Indonesia menawarkan produk inti berupa emas dengan fitur perdagangan yang beroperasi selama 24 jam lima hari dalam seminggu. Fleksibilitas waktu perdagangan ini memungkinkan nasabah untuk merespons perubahan suku bunga, pergerakan nilai tukar dolar AS, dan peristiwa ekonomi global berdasarkan penilaian independen mereka.

Platform perdagangan menggunakan MetaTrader 5 (MT5) dan WebTrading untuk memberikan pengalaman yang memadukan fleksibilitas, biaya kompetitif, dan efisiensi eksekusi. Biaya trading yang kompetitif dianggap sebagai faktor krusial karena langsung mempengaruhi pengalaman keseluruhan nasabah dalam mengelola posisi investasi mereka.

Nasabah dapat memulai transaksi dengan ukuran minimal 0,1 lot dan mengelola risiko sesuai dengan dana serta toleransi risiko pribadi. Perusahaan juga mengonfirmasi rencana untuk memperkenalkan ukuran lot yang lebih kecil, yaitu minimal 0,01 lot, dalam waktu dekat untuk meningkatkan aksesibilitas bagi trader dengan modal lebih kecil.

Komitmen Infrastruktur dan Tanggung Jawab Sosial Jangka Panjang

Vantage Markets menerapkan standar internasional melalui sertifikasi ISO 27001 yang telah diintegrasikan ke dalam operasional lokal. Langkah ini bertujuan untuk memastikan stabilitas platform, kejelasan informasi, dan dukungan teknis yang cepat dan stabil ketika volatilitas pasar meningkat.

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Perusahaan juga melengkapi fitur perdagangan dengan informasi pasar, edukasi risiko, dan dukungan lokal yang mudah dihubungi. Fachrul Zain menjelaskan bahwa nasabah membandingkan pengalaman keseluruhan layanan, sehingga Vantage Markets ingin dikenal sebagai platform yang menerapkan kemampuan internasional dalam konteks layanan lokal yang sesungguhnya.

Melampaui target pertumbuhan bisnis, PT Vantage Markets Futures berfokus pada pemberian nilai jangka panjang melalui literasi keuangan dan edukasi investasi. Perusahaan juga berencana mengembangkan kegiatan tanggung jawab sosial di Indonesia, meniru model Vantage Foundation di negara lain yang mencakup kepedulian masyarakat, bantuan bencana, lingkungan, dan pembangunan sosial.