Vanja Bukilic kembali memperkuat Daejeon JungKwanJang Red Sparks

Suara Jakarta - Tim Liga Voli Korea Daejeon JungKwanJang Red Sparks telah berharap kuat kali ini dengan kedatangan Vanja Bukilic. Pemain asal Serbia ini pernah membela Red Sparks dan meraih prestasi besar bersama Megawati Hangestri Pertiwi. Red Sparks saat ini menduduki peringkat pertama dalam klasemen Liga Voli Korea 2025-2026, sehingga mendapatkan kesempatan untuk memilih pemain asing terlebih dahulu. Rbko News mengabarkan bahwa Vanja Bukilic kembali ke Red Sparks dimulai dari Liga Voli Korea 2026-2027.

Daejeon JungKwanJang Red Sparks telah mengumumkan kedatangan seorang pemain internasional, Vanja Bukilic , untuk Liga Voli Korea musim 2026-2027. Pemain asal Serbia ini kembali bergabung dengan tim berlaga di Kobeo Asiadong Park usai lolos seleksi tryout dan draft di Praha, Republik Ceska.

Red Sparks, yang meraih gelar juara musim lalu, mendapat kesempatan pertama untuk memilih pemain asing karena menempati peringkat pertama klasemen akhir Liga Voli Korea 2025-2026. Vanja Bukilic, yang sebelumnya membela Red Sparks pada 2024-2025, akan memperkuat tim dengan semangat dan performanya. Liga Voli Korea 2026-2027 akan berlangsung dari 14 Oktober 2026 hingga 20 Februari 2027. Baca juga: Hyundai FC Main Saham; Megawati Hangestri Pertiwi Siap Kembali ke Liga Voli Kore





BolaSportcom / 🏆 31. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Vanja Bukilic Liga Voli Korea 2026-2027 Daejeon Jungkwanjang Red Sparks Red Force Regulasi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Prediksi Gaji Megawati Hangestri yang Masuk Radar Hyundai Hillstate, Red Sparks Bakal Kehilangan Megatron?Berita Prediksi Gaji Megawati Hangestri yang Masuk Radar Hyundai Hillstate, Red Sparks Bakal Kehilangan Megatron? terbaru hari ini 2026-05-09 23:55:34 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Volimania Dapat Kabar Bahagia, Megawati Hangestri Berpeluang Duet dengan Vanja Bukilic di Hyundai HillstateBerita Volimania Dapat Kabar Bahagia, Megawati Hangestri Berpeluang Duet dengan Vanja Bukilic di Hyundai Hillstate terbaru hari ini 2026-05-10 14:21:52 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Hasil Draft Pemain Asing Liga Voli Korea 2026-2027: Vanja Bukilic Resmi Kembali ke Red Sparks, Hillstate Rekrut Outside Hitter AmerikaBerita Hasil Draft Pemain Asing Liga Voli Korea 2026-2027: Vanja Bukilic Resmi Kembali ke Red Sparks, Hillstate Rekrut Outside Hitter Amerika terbaru hari ini 2026-05-10 16:52:36 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Red Sparks Resmi Rekrut Vanja Bukilic, Gagalkan Reuni Megawati Hangestri di Liga Voli Korea 2026-2027Berita Red Sparks Resmi Rekrut Vanja Bukilic, Gagalkan Reuni Megawati Hangestri di Liga Voli Korea 2026-2027 terbaru hari ini 2026-05-10 17:30:57 dari sumber yang terpercaya

Read more »