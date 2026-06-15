VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open 2026: Batu Loncatan Menuju Wimbledon

Turnamen WTA 500 VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open 2026 akan berlangsung di Steffi-Graf-Stadion Berlin dari 15-21 Juni 2026. Turnamen ini akan mengumpulkan elit tenis wanita dunia untuk bersiap menghadapi tantangan di Wimbledon dalam kondisi terbaik.

VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open 2026 hadir sebagai batu loncatan paling penting menuju Wimbledon . Berlangsung 15 - 21 Juni 2026 di Steffi-Graf-Stadion Berlin , turnamen WTA 500 ini mengumpulkan elit tenis wanita dunia untuk bersiap menghadapi tantangan di Wimbledon dalam kondisi terbaik.

Disiarkan langsung secara eksklusif hanya di Vidio. Sebagai bagian dari perjalanan "Road to London", Berlin menjadi titik awal yang sempurna bagi para petenis untuk mempersiapkan diri secara optimal. Setelah Berlin Open, turnamen saudaranya akan berlangsung di Bad Homburg. Bad Homburg Open powered by Solarwatt menjadi ujian terakhir sebelum para petenis berlaga di Centre Court Wimbledon.

Selain pertandingan tenis berkelas, WTA 500 VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open juga menawarkan program pendukung yang beragam untuk seluruh keluarga, mulai dari hiburan musik live hingga berbagai pilihan kuliner dari penjuru dunia. Area Public Village menjadi zona interaksi yang menyenangkan bagi penonton untuk menikmati atmosfer festival musim panas yang khas. Turnamen ini bukan sekadar ajang olahraga, ini adalah perayaan tenis dan budaya di jantung Eropa.

Berikut adalah jadwal dan linkItu dia informasi seputar jadwal dan link siaran langsung turnamen WTA 500 VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open 2026 pekan ini. Nontonkamu dan jangan lupa berlangganan paket Vidio untuk menikmati berbagai tayangan premium, mulai dari BRI Super League, Liga Champions, Liga Inggris, hingga Original Series tanpa iklan.

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Duet Bintang Asia Tenggara, Janice Tjen dan Alex Eala Siap Berlaga di Abu Dhabi Open 2026 Janice Tjen dan Alex Eala, dua talenta tenis muda dari Indonesia dan Filipina, akan berpasangan di ajang WTA 500 Abu Dhabi Open 2026. Mereka akan menghadapi tantangan berat di babak pertama. Petenis muda Indonesia, Janice Tjen, berhasil mengamankan tiket wildcard untuk berlaga di turnamen WTA 500 Mubadala Abu Dhabi Open 2026, siap unjuk gigi melawan para bintang tenis dunia.

Petenis muda Indonesia, Janice Tjen, berhasil mengamankan tiket wildcard untuk berlaga di turnamen WTA 500 Mubadala Abu Dhabi Open 2026, siap unjuk gigi melawan para bintang tenis dunia. Petenis tunggal putri Indonesia, Janice Tjen, harus mengakhiri kiprahnya di ajang WTA Maroko Terbuka 2026 setelah takluk di babak 16 besar. Simak detail kekalahan Janice Tjen di sini.

Jessica Pegula Terus Berjuang di Charleston Open, Lolos ke Perempat Final Lewat Tiga Set Dramatis Unggulan teratas Jessica Pegula kembali menunjukkan ketangguhannya di Charleston Open, harus melewati pertarungan tiga set sengit untuk mengamankan tempat di perempat final dan mempertahankan asa gelarnya. Janice Tjen Terhenti di Semifinal Ganda Merida Open, Perlawanan Sengit Tak Cukup Hentikan Unggulan Kedua Perjalanan Janice Tjen di Merida Open harus berakhir di semifinal ganda.

Bersama Katarzyna Piter, mereka takluk dari unggulan kedua setelah pertandingan sengit, namun menunjukkan performa menjanjika





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VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open 2026 Wimbledon Steffi-Graf-Stadion Berlin Turnamen WTA 500

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