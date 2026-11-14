Van Bommel Siap Hadapi Italia: Belgia Wajib Menang untuk Lolos Keempat Final

Mark van Bommel siap hadapi Italia di Nations League. Belgia wajib menang agar lolos babak empat besar, sementara Italia puas dengan hasil imbang.

Mark van Bommel, pelatih kepala tim nasional Belgia, menyatakan bahwa strategi menghadapi Italia di laga krusial berikutnya akan berfokus pada mentalitas yang tidak meremehkan lawan. Van Bommel mengacu pada kemenangan meyakinkan Italia atas Prancis dengan skor tiga gol satu pada Kamis lalu sebagai bukti kekuatan Azzurri.

Konteks Persaingan Grup Satu Nations League

Timnas Belgia memasuki pertandingan melawan Italia dengan tekanan penuh untuk memastikan posisi lolos ke babak perempat final. Saat ini, Belgia berada di peringkat ketiga Grup Satu dengan koleksi sembilan poin, tertinggal satu poin dari Italia dan Prancis yang menduduki dua posisi teratas.

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Skenario pertandingan di Stadion King Baudouin, Brussels, pada Minggu malam sangat jelas bagi kedua belah pihak. Bagi Italia, hasil imbang saja sudah cukup untuk mengamankan tiket ke babak selanjutnya. Namun, kemenangan bagi Azzurri akan memastikan mereka memimpin klasemen akhir grup tersebut.

Sebaliknya, Belgia tidak memiliki opsi lain selain menang dalam laga ini untuk mempertahankan harapan mereka tetap hidup menuju babak semifinal. Kegagalan untuk meraih tiga poin penuh akan mengakhiri perjalanan tim Van Bommel di turnamen bergengsi UEFA ini.

Analisis Strategi Van Bommel dan Posisi Italia

Mark van Bommel tidak terkejut dengan performa kuat Italia setelah kemenangan telak tiga gol satu atas Prancis di Stadion San Siro. Mantan pemain Milan tersebut mengisyaratkan bahwa pemain Prancis mungkin meremehkan kemampuan tim asuhan Roberto Mancini, yang berkontribusi pada kekalahan pertama Zinedine Zidane sejak menggantikan Didier Deschamps.

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Van Bommel menekankan bahwa apa yang ditampilkan Italia tidak mengejutkannya. Ia juga menyiratkan bahwa Turki layak mendapatkan hasil yang lebih baik dalam pertandingan mereka melawan Prancis, namun mengakui bahwa Italia adalah timnas yang sangat kuat dan harus dihormati sepenuhnya.

Sementara itu, kapten atau perwakilan Italia sebelumnya menyampaikan bahwa ini adalah laga penentu yang menyerupai tekanan di turnamen lain. Mereka memandang pertandingan ini sebagai ujian mental yang serius dan mempersiapkan diri dengan standar yang sama, terlepas dari apakah ini adalah laga final atau tidak.

Pesan dari pihak Italia sangat tegas bahwa hanya kemenangan yang penting bagi mereka besok. Meskipun bukan laga final yang memberikan gelar, tim Azzurri menyadari bahwa setiap poin di babak grup sangat berharga untuk mengamankan posisi terbaik di klasemen.

Dampak Nyata bagi Kedua Tim dan Pemain Kunci

Kemenangan Belgia dua gol satu atas Turki di kandang lawan sebelumnya telah menghidupkan kembali harapan lolos mereka. Dua gol yang dicetak oleh Kevin De Bruyne dan Charles De Ketelaere menjadi pemicu kebangkitan moral tim. Sekarang, momentum positif ini harus diteruskan ke laga terhadap Italia.

Mark van Bommel juga menyinggung peran penting Romelu Lukaku dalam pertandingan mendatang. Penyerang senior itu dipastikan memiliki peran vital, baik sebagai pemain starter maupun masuk sebagai pengganti. Pengalaman besar Lukaku sangat dibutuhkan di depan penonton yang diprediksi memadati tribun Stadion King Baudouin.

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Sejarah pertemuan antar kedua tim memberikan konteks tambahan sebelum laga tersebut. Belgia berhasil mengalahkan Italia dua gol tanpa balas di Stadion Olimpico, Roma, pada 25 September lalu. Dua gol kemenangan tersebut dicetak oleh Mika Godts dan Dodi Lukebakio, menunjukkan potensi serangan Belgia.

Pertandingan ini bukan hanya tentang statistik, tetapi juga tentang tekanan psikologis dan taktik. Van Bommel memahami bahwa Italia datang dengan moral tinggi dan kepercayaan diri setelah hasil yang bagus. Belgia harus responsif dan disiplin untuk mematahkan dominasi tersebut di kandang mereka sendiri.

Prospek dan Langkah Selanjutnya dalam Turnamen

Van Bommel menyiapkan timnya dengan pendekatan yang realistis namun ambisius. Dengan catatan pertemuan sebelumnya yang mendukung Belgia, ada alasan untuk optimisme. Namun, kondisi saat ini di klasemen menunjukkan bahwa margin for error bagi Belgia sangat tipis.

Tim Italia, di sisi lain, akan datang dengan keyakinan bahwa hasil imbang sudah menguntungkan mereka. Ini bisa membuat mereka bermain lebih defensif, atau sebaliknya, sangat agresif untuk mengamankan posisi puncak. Dinamika ini akan menjadi kunci kemenangan.

Para penggemar sepak bola Belgia dan Italia akan menyaksikan pertarungan taktis yang sengit. Performa Kevin De Bruyne dan Romelu Lukaku akan sangat menentukan bagaimana Belgia menangani tekanan yang tinggi di babak grup Nations League ini.

Kemenangan Italia atas Prancis menunjukkan bahwa formasi dan strategi mereka sedang berjalan sangat baik. Van Bommel harus memastikan bahwa pemainnya tidak mengulangi kesalahan meremehkan lawan seperti yang dilakukan tim Prancis. Fokus penuh dan intensitas tinggi adalah satu-satunya jalan menuju perempat final bagi Belgia.