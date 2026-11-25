Diketahui valuasi cadangan mineral dan batu bara Indonesia mencapai US$2,98 hingga 4,02 triliun. Data terbaru dari Badan Geologi Kementerian ESDM per Desember 2024 mengungkap detail stok batubara, nikel, dan timah.

Kekayaan alam Indonesia dalam bentuk mineral dan batu bara memiliki nilai ekonomi yang sangat masif, mencapai kisaran US$2,98 triliun hingga US$4,02 triliun. Konversi nilai tersebut ke dalam mata uang Rupiah setara dengan Rp54.629,36 triliun hingga Rp73.694,64 triliun. Angka valuasi besar ini mencatat posisi Indonesia sebagai salah satu pemilik sumber daya alam terbesar di dunia dengan potensi ekonomi yang belum sepenuhnya tereksplorasi optimal.

Ir wandy Arif, sebagai Ketua Indonesia Mining Institute (IMI), memaparkan rincian valuasi cadangan minerba nasional berdasarkan data perhitungan resmi tahun 2023. Dalam paparannya, sektor batu bara mendominasi sekitar dua pertiga dari total valuasi kekayaan sumber daya alam tersebut. Porsi terbesar berasal dari komoditas batu bara senilai US$2,18 triliun sampai US$3,10 triliun, atau sekitar Rp39.963,76 triliun hingga Rp56.829,20 triliun. Sementara itu, cadangan mineral lainnya bernilai sekitar US$0,8 triliun hingga US$0,92 triliun, atau setara Rp14.665,60 triliun sampai Rp16.865,44 triliun.

Also read 20 Universitas Terbaik di Indonesia 2026, Ada Kampus Kamu?

Strategi Penambangan dan Potensi Cadangan Baru

Ir wandy Arif menjelaskan bahwa besaran valuasi cadangan tersebut relatif tidak banyak berubah hingga saat ini. Hal ini terjadi karena aktivitas produksi berjalan beriringan dengan penemuan cadangan baru di berbagai wilayah. Dia menambahkan bahwa nilai tersebut belum termasuk bahan galian C yang dianggap kurang signifikan secara ekonomi global. Pernyataan ini disampaikan secara eksplisit dalam acara Eramet Journalist Class di Jakarta Pusat pada Rabu, 25 November 2026.

Menurut dia, kekayaan alam ini masih berpeluang meningkat apabila status sumber daya berhasil ditingkatkan menjadi cadangan yang dapat ditambang. Ir wandy Arif menilai dominasi nilai cadangan batu bara membuktikan bahwa komoditas tersebut masih memegang peran penting bagi perekonomian nasional. Ia menekankan bahwa penghapusan batu bara secara mendadak akan memberikan pengaruh luar biasa yang negatif bagi Indonesia.

Advertisement

Data Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral 2025

Badan Geologi Kementerian ESDM merilis data Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral dan Batu Bara Indonesia Tahun 2025. Data termutakhir yang digunakan adalah per Desember 2024, menunjukkan total cadangan batu bara mencapai 31,95 miliar ton. Angka ini terdiri dari cadangan terkira sebesar 14,418 miliar ton dan cadangan terbukti 17,536 miliar ton. Data ini menjadi dasar perhitungan umur cadangan dan proyeksi produksi nasional ke depan.

Untuk komoditas nikel, total cadangan bijih nikel per tahun 2024 tercatat sebesar 5,913 miliar ton. Terdiri dari cadangan terkira sebesar 3,818 miliar ton dan cadangan terbukti sebesar 2,095 miliar ton. Besaran ini menunjukkan bahwa nikel memiliki peran krusial dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik global. Indonesia memiliki posisi strategis dalam memenuhi permintaan global akan logam strategis ini.

Detail cadangan timah mencatat total sebesar 6,430 miliar ton per tahun 2024. Pembagiannya adalah cadangan terkira sebesar 5,138 miliar ton dan cadangan terbukti sebesar 1,292 miliar ton. Selain itu, total cadangan bijih bauksit per tahun 2024 tercatat sebesar 2,865 miliar ton dengan rincian cadangan terkira 1,855 miliar ton dan cadangan terbukti 1,010 miliar ton. Data ini menunjukkan ketersediaan stok yang bervariasi tergantung tingkat kepastian geologisnya.

Proyeksi Umur Cadangan dan Risiko Kelangkaan

Perhitungan umur cadangan mengungkap risiko ke depan bagi berbagai komoditas strategis. Apabila produksi batu bara nasional dipatok rata-rata 700 juta ton per tahun, sisa umur cadangan nasional hanya sampai 45 tahun. Angka ini menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan sektor energi dan ekonomi nasional jika tidak ada penemuan cadangan baru secara signifikan.

Advertisement

Risiko yang sama juga terlihat pada komoditas nikel dan tembaga. Jika produksi bijih nikel diestimasi sebesar 173 juta ton per tahun seperti data tahun 2024, sisa umur cadangan bijih nikel diperkirakan hanya sampai 34 tahun. Sementara itu, untuk tembaga, total cadangan bijih tembaga tercatat sebesar 2,857 miliar ton. Dengan asumsi produksi rata-rata 108 juta ton per tahun, sisa umur cadangan tembaga hanya 26 tahun.

Di sisi lain, batu bara memiliki ketahanan lebih lama dibandingkan logam lainnya. Dengan asumsi produksi rata-rata 8,362 juta ton per tahun, sisa umur cadangan bijih bauksit tinggal 343 tahun. Ir wandy Arif juga menyatakan bahwa batu bara masih berumur panjang mengingat konsentrasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara masih berada di Asia, terutama Asia Tenggara, Cina, dan India. Ini memperkuat argumen bahwa batu bara masih menjadi tulang punggung energi yang tidak tergantikan dalam jangka menengah.