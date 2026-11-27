Valuasi kekayaan mineral dan batu bara Indonesia dinilai Usd 3-4 triliun. Data Badan Geologi 2024 mengungkap detail cadangan nikel, timah, dan tembaga.

Indonesia memiliki klaim sebagai negara dengan kepemilikan sumber daya alam terbesar di dunia. Kekayaan ini mencakup berbagai komoditas strategis seperti batu bara, nikel, bauksit, tembaga, dan timah. Menurut catatan Indonesia Mining Institute, total valuasi cadangan mineral dan batu bara tersebut berada di kisaran US$ 2,98 triliun hingga US$ 4,02 triliun.

Konversi nilai tersebut setara dengan Rp 54.629,36 triliun hingga Rp 73.694,64 triliun. Angka ini didasarkan pada perhitungan resmi yang dirilis oleh Indonesia Mining Institute untuk tahun 2023. Data tersebut mencerminkan kekayaan alam yang sangat signifikan bagi neraca ekonomi nasional.

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Dominasi Batu Bara Sepersiga Valuasi

Sektor batu bara mendominasi sekitar dua pertiga dari total valuasi kekayaan sumber daya alam nasional. Komoditas ini menyumbang porsi terbesar dengan nilai antara US$ 2,18 triliun hingga US$ 3,10 triliun. Konversi nilai tersebut mencapai Rp 39.963,76 triliun hingga Rp 56.829,20 triliun.

Irwandy Arif, Chairman Indonesia Mining Institute, memaparkan rincian valuasi tersebut dalam Eramet Journalist Class di Jakarta Pusat. Ia menyebutkan bahwa valuasi signifikan tersebut mencapai sekitar US$ 3 triliun hingga US$ 4 triliun pada tahun 2023. Nilai ini dihitung tanpa memasukkan bahan galian kategori C.

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Berdasarkan analisis Irwandy Arif, besaran valuasi cadangan tersebut relatif tidak berubah banyak hingga saat ini. Hal ini disebabkan oleh aktivitas produksi yang berjalan beriringan dengan penemuan cadangan baru. Selain itu, masih ada peluang peningkatan nilai apabila status sumber daya berhasil ditingkatkan menjadi cadangan.

Ketahanan Ekosistem PLTU Batu Bara

Dominasi nilai cadangan batu bara membuktikan bahwa komoditas ini masih memegang peranan penting bagi perekonomian nasional. Irwandy Arif menekankan bahwa penghapusan batu bara akan memberikan pengaruh luar biasa kepada Indonesia. Namun, ia masih berbangga bahwa konsentrasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap batu bara dunia ada di Asia.

Terutama di kawasan Asia Tenggara dan Asia lainnya seperti Cina dan India. Kondisi ini menyebabkan Irwandy Arif menilai usia pakai batu bara masih panjang. Komoditas energi fosil ini tetap menjadi tulang punggung ketahanan energi dan industri dalam negeri.

Akun Cadangan Mineral Hingga 2025

Data Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral dan Batu Bara Indonesia Tahun 2025 dirilis Badan Geologi Kementerian ESDM. Data termutakhir dicatatkan pada Desember 2024. Total cadangan batu bara nasional per tahun 2024 mencapai 31,95 miliar ton. Angka ini terdiri dari cadangan terkira sebesar 14,418 miliar ton dan cadangan terbukti 17,536 miliar ton.

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Jika produksi batu bara nasional rata-rata dipukul 700 juta ton per tahun, sisa umur cadangan hanya sampai 45 tahun. Untuk nikel, total cadangan bijih nikel per tahun 2024 tercatat sebesar 5,913 miliar ton. Cadangan ini terdiri dari terkira 3,818 miliar ton dan terbukti 2,095 miliar ton.

Dengan estimasi produksi bijih nikel sebesar 173 juta ton seperti data 2024, sisa umur cadangan nikel diperkirakan hanya 34 tahun. Data yang sama menunjukkan cadangan timah mencapai 6,430 miliar ton. Cadangan timah terdiri dari terkira 5,138 miliar ton dan terbukti 1,292 miliar ton.

Estimasi Masa Pakai Komoditas Mineral

Total cadangan bijih bauksit per tahun 2024 tercatat sebesar 2,865 miliar ton. Komposisi cadangan ini meliputi terkira 1,855 miliar ton dan terbukti 1,010 miliar ton. Dengan asumsi produksi rata-rata per tahun dipatok 8,362 juta ton, sisa umur cadangan bijih bauksit tinggal 343 tahun.

Total cadangan bijih tembaga per tahun 2024 tercatat sebesar 2,857 miliar ton. Cadangan tembaga terdiri dari terkira 1,781 miliar ton dan terbukti 1,075 miliar ton. Dengan asumsi produksi rata-rata per tahun dipatok 108 juta ton, sisa umur cadangan tembaga diperkirakan hanya 26 tahun.