ValenciavsBarcelonaLigaSpanyol

Barcelona mengalahkan sainganya Valencia dengan skor 3-1 di laga Valencia vs Barcelona di Mestalla.

Barcelona lebih dahulu memimpin lewat gol Robert Lewandowski pada menit ke-60 di laga Valencia vs Barcelona di Mestalla . Valencia merespons dengan luar biasa melalui gol Javi Guerra menit ke-65, Luis Rioja menit ke-71, dan Guido Rodriguez saat laga injury time.

Valencia mengalahkan sang juara liga di depan publik sendiri dengan skor 3-1. Pertandingan berjalan dengan tempo tinggi sejak awal laga. Valencia tampil agresif demi menjaga peluang ke kompetisi Eropa, sementara Barcelona tetap memberikan perlawanan meski melakukan banyak rotasi pemain. Barcelona hampir mencetak gol pada menit ke-45, tetapi Robert Lewandowski membentur tiang gawang Valencia.

Valencia kemudian menyamakan skor lima menit kemudian setelah kesalahan Espart di area pertahanan sendiri dimanfaatkan Javi Guerra untuk melepaskan tembakan keras ke sudut gawang Szczesny. Pada menit ke-71, Luis Rioja membawa Valencia berbalik unggul 2-1 setelah melewati beberapa pemain sebelum melepaskan tembakan kaki kiri ke pojok bawah gawang. Valencia memastikan kemenangan saat Barcelona terus menekan pada menit ke-90+7 lewat tembakan rendah Guido Rodriguez yang gagal dijawab Szczesny





