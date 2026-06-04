Vale Indonesia Umumkan Pembagian Dividen Final 60% Laba Bersih 2025

Pada RUPST 2 Juni 2026, Vale Indonesia menetapkan dividen final sebesar 60% laba bersih 2025, setara USD 0,00433 per saham. Dividen akan dibayarkan 26 Juni 2026 dengan pencatatan 12 Juni 2026.

Vale Indonesia telah mengumumkan pembagian dividen final untuk tahun buku 2025 dengan proporsi 60 persen dari laba bersih tahunan. Pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang berlangsung pada 2 Juni 2026, direksi menetapkan bahwa setiap pemegang saham akan menerima dividen sebesar USD 0,00433 per lembar saham, setara dengan 0,4 sen per bagian.

Pembayaran dividen tunai ini dijadwalkan pada 26 Juni 2026, sedangkan tanggal pencatatan pemegang saham atau recording date ditetapkan pada 12 Juni 2026 pukul 16.00 WIB. Proses cum‑dividen di pasar reguler akan dimulai pada 10 Juni 2026 dan ex‑dividen pada 11 Juni 2026, sedangkan cum‑dividen di pasar tunai dijadwalkan pada 12 Juni 2026 dan ex‑dividen pada 15 Juni 2026. Tanpa surat pemberitahuan khusus kepada pemegang saham, informasi ini disampaikan lewat dasbor publik di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Pembayaran dividen akan dilakukan dalam mata uang rupiah meski nilainya dinyatakan dalam dolar AS. Pemegang saham yang sudah menggunakan sistem scripless di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) akan menerima dana dividen melalui rekening dana nasabah di perusahaan efek atau bank kustodian. Sementara itu, pemegang saham yang masih memegang saham dalam bentuk warkat diharuskan melengkapi dokumen administratif di Biro Administrasi Efek PT Bima Registra.

Dividen hanya akan diberikan kepada pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal pencatatan, atau yang tercatat dalam saldo rekening efek di KSEI. Proses administrasi ini memastikan kepatuhan terhadap regulasi pasar modal sekaligus meminimalkan risiko pencatatan pendapatan tidak sah. Selain nilai tukar, perusahaan menegaskan bahwa pada saat pembayaran, nilai dividen akan dionversi secara otomatis ke dalam rupiah sesuai kurs pada hari pembayaran.

Ini menegaskan komitmen Vale Indonesia terhadap transparansi dan keadilan bagi semua pemegang saham, baik individu maupun institusi. Keputusan ini juga sejalan dengan kebijakan perusahaan yang melindungi kepentingan pemegang saham dan menambah nilai tambah bagi komunitas lokal lewat kanal distribusi yang terdiversifikasi. Dalam konteks ekonomi Indonesia, pembagian dividen ini termasuk dalam upaya promosi investasi stabil dan teratur di sektor makro, mendorong aliran modal domestik, dan menambah penghasilan bagi para investor di bursa.

Di samping keputusan dividen, perusahaan menyatakan tidak akan menerbitkan surat pemberitahuan khusus kepada pemegang saham dan semua informasi terkait dijalankan lewat publikasi resmi dan sistem pembukaan informasi perusahaan. Hal ini sejalan dengan peraturan Bursa Efek Indonesia yang mengharuskan transparansi penuh mengenai hasil keuangan perusahaan dan keputusan penting. Dengan begitu, semua pemegang saham dapat memantau pelaksanaan dan evaluasi prosedur yang sudah diatur, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan pasar terhadap kedisiplinan dan manajemen risiko perusahaan.

Dengan umpan balik positif dari industri dan investor, Vale Indonesia menegaskan bahwa pembayaran dividen final ini tidak hanya merupakan penghargaan bagi pemegang saham tetapi juga sebagai indikator kesehatan finansial perusahaan. Dividen final ini menandai pertumbuhan laba bersih tahunan yang signifikan, mengatasi tantangan pasar global, dan berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi negara. Pengumuman ini diharapkan dapat memotivasi investor untuk tetap menanamkan modal ke sektor pertambangan dan industri terkait, mentransformasi potensi sumber daya Indonesia menjadi nilai ekonomi yang berkelanjutan





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Vale Indonesia Dividen Final Laba Bersih 2025 Pemegang Saham Bursa Efek Indonesia

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