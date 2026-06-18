Abbosbek Fayzullaev mencetak gol pertama Uzbekistan di Piala Dunia 2026 pada laga debut melawan Kolombia, meski kalah 1-3. Gol Fayzullaev menjadi sejarah bagi The White Wolves, salah satu dari empat tim debutan di turnamen ini. Artikel ini mengulas performa debut Uzbekistan, perjalanan karier Fayzullaev dari level U-20 hingga senior, serta hasil laga debut tim-tim lainnya seperti Yordania, Tanjung Verde, dan Curacao.

Uzbekistan, salah satu dari empat tim debutan di Piala Dunia 2026, memperoleh hasil menarik pada laga perdana menghadapi Kolombia di Estadio Azteca, Mexico City, Kamis (18/6/2026) pagi WIB.

Meski akhirnya kalah dengan skor 1-3, The White Wolves berhasil menyamakan kedudukan melalui gol sejarahAbbosbek Fayzullaev. Tembakan striker Uzbekistan, Eldor Shomurodov, semula ditangkap kiper Kolombia Camilo Vargas, however bola memantul ke mulut gawang dan dimanfaatkan Fayzullaev untuk menciptakan gol pertama Uzbekistan di ajang Piala Dunia. Gol tersebut tidak hanya bermakana bagi tim, tetapi juga menandai tonggak bagi pemain berusia 22 tahun tersebut. Fayzullaev, gelandang serang Istanbul Basaksehir, telah memperoleh 33 penampilan bersama tim senior Uzbekistan dengan sembilan gol.

Kariernya dimulai dari level tim nasional usia muda, di mana ia pernah bertemu Timnas Indonesia U-20 pada Piala Asia U-20 2023 yang berlangsung di Uzbekistan. Laga tersebut berakhir tanpa gol. Kemudian pada semifinal Piala Asia U-23 2024, Uzbekistan berhasil mengalahkan Timnas Indonesia U-23 asuhan Shin Tae-yong, mengakhiri harapan Indonesia melaju ke Olimpiade Paris 2024. Pada kompetisi tersebut, Fayzullaev sempat bersinar bersama Marselino Ferdinan, dan kedua pemain tersebut masuk dalam daftar wonderkid Asia yang diwaspadai FIFA untuk 2025.

Meskipun kalah dari Kolombia, Uzbekistan menjadi satu-satunya tim debutan yang masih belum mencetak gol sejauh ini, sementara Yordania, Tanjung Verde, dan Curacao telah masing-masing menemukan jaringan gawang lawan. Tanjung Verde secara khusus menarik perhatian dengan berhasil menahan Spanyol tanpa kebobolan pada laga pertama mereka. Sementara itu,提及其他tim debut seperti Yordania, Tanjung Verde, dan Curacao. Di bidang lain, sepakbola dunia menyaksikan keberhasilan dan kegagalan bintang-bintang ternama.

Cristiano Ronaldo tidak menunjukkan performa memukau saat Portugal hanya bermain imbang 1-1 melawan Republik Demokratik Kongo pada laga pembuka Grup K. Media Portugal mengkritik kontribusinya yang Minim. Pada usia 41 tahun 132 hari, Ronaldo mencatat rekorstarter tertua dalam sejarah Piala Dunia 2026. Di kompetisi yang sama, Norwegia dan Argentina menjuarai klasemen grup masing-masing setelah kemenangan impression. Sementara itu,峇amedia dan analis mendiskusikan nilai pasar pemain, dengan Lamine Yamal dan Erling Haaland memuncak di kisaran Rp3,5 triliun.

Selain itu,提及其他berbagai topik seperti regulasi FIFA yang menentukan kapasitas timnas Indonesia untuk Piala AFF 2026 tanpa pemain abroad Eropa, serta pressing logistik di Indonesia. Namun fokus utama remains Uzbekistan yang secara historis menjadi sorotan karena performa debut mereka yang gembira meski akhirnya kalah, serta jejak Abbasbek Fayzullaev yang harus diakui





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