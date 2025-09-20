Uveitis: Mata Merah yang Bisa Membawa Kebutaan, Kenali Gejala dan Penanganannya

Mata merah seringkali dianggap sepele, padahal bisa jadi tanda uveitis, peradangan serius pada mata yang bisa menyebabkan kebutaan. Ketahui gejala, penyebab, dan pentingnya deteksi dini serta penanganan yang tepat.

Mata merah sering kali dianggap sebagai masalah sepele, seperti karena kelilipan atau iritasi ringan. Namun, di balik gejala yang tampak sederhana ini, tersembunyi potensi bahaya serius yang mengancam penglihatan: uveitis. Uveitis, peradangan pada uvea, lapisan tengah mata yang meliputi iris, badan siliaris, dan koroid, adalah penyakit serius yang jika tidak ditangani dengan tepat, dapat menyebabkan komplikasi parah, termasuk kebutaan.

Berbagai faktor dapat memicu uveitis, salah satunya adalah infeksi tuberkulosis (TBC) yang menyerang mata. Dokter Sub Spesialis Ocular Infection and Immunology dari JEC Eye Hospitals and Clinics, Eka Octaviani Budiningtyas, atau yang akrab disapa Vani, menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap gejala uveitis, mengingat banyak pasien TBC tidak terdiagnosis karena tidak selalu menunjukkan gejala khas seperti batuk atau penurunan berat badan. Vani mengingatkan, 'Jangan menganggap TBC hanya menyerang paru-paru. Faktanya, TBC bisa menimbulkan lesi di retina yang berujung pada uveitis.' Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa uveitis dapat menjadi manifestasi dari penyakit sistemik yang lebih luas, sehingga deteksi dini dan penanganan yang tepat menjadi krusial.\Gejala awal uveitis seringkali disalahartikan, membuat banyak orang menunda mencari pertolongan medis. Mata merah memang menjadi salah satu tanda yang paling mudah dikenali, namun Vani menegaskan bahwa mata merah hanyalah sebuah sinyal bahwa telah terjadi peradangan di mata, bukan diagnosis pasti. Untuk mengetahui letak peradangan dan penyebabnya, diperlukan pemeriksaan lebih lanjut. Selain mata merah, gejala lain yang perlu diwaspadai meliputi sensitif cahaya (fotofobia), yang menyebabkan nyeri hebat saat terkena cahaya; floaters, atau munculnya bayangan hitam kecil yang bergerak di lapang pandang; dan penglihatan buram, di mana pandangan menjadi kabur tanpa adanya mata merah. 'Jadi kalau matanya merah kita jangan sok tahu nih. Oh, mata saya merah nih karena kelilipan. Tentu bisa saja dia uveitis,' tambah Vani. Penting untuk diingat bahwa penanganan dini sangat krusial. Deteksi dini menjadi kunci utama untuk mencegah kebutaan akibat uveitis. Pemeriksaan mata yang komprehensif, termasuk penggunaan alat diagnostik khusus seperti foto retina dan tes laboratorium, sangat penting untuk menegakkan diagnosis yang akurat. Direktur RS Mata JEC @ Menteng, Referano Agustiawan, mengingatkan bahaya pengobatan alternatif yang seringkali dipilih, seperti penggunaan air ASI, madu, bahkan darah ayam, yang justru dapat memperburuk kondisi dan bahkan menyebabkan kebutaan. Kasus-kasus seperti ini menekankan pentingnya mencari penanganan medis profesional sedini mungkin.\Penanganan uveitis yang tepat dimulai dengan diagnosis yang akurat, yang memungkinkan dokter untuk segera mengendalikan peradangan dan memberikan terapi yang sesuai. Penanganan dapat dilakukan melalui prosedur non-bedah, seperti pemberian obat tetes mata, obat minum, atau infus. Tindakan bedah, seperti vitrektomi, juga dapat dilakukan untuk membersihkan radang. Referano menekankan bahwa pasien disarankan untuk tidak menunda mencari pertolongan begitu mengalami gejala uveitis. 'Kalau telat, struktur mata sudah rusak. Semakin cepat pasien datang, semakin baik hasil pengobatan,' tambahnya. Hal ini menunjukkan bahwa waktu adalah faktor krusial dalam penanganan uveitis. Semakin cepat diagnosis ditegakkan dan pengobatan dimulai, semakin besar peluang untuk mencegah kerusakan permanen pada mata dan memulihkan penglihatan. Perlu diingat bahwa uveitis dapat dicegah jika ditangani secara serius. Kesadaran masyarakat tentang gejala uveitis, bahayanya, dan pentingnya deteksi dini melalui pemeriksaan medis yang tepat menjadi kunci utama untuk melindungi kesehatan mata dan mencegah kebutaan akibat uveitis. Dengan demikian, penting bagi masyarakat untuk tidak mengabaikan gejala awal, mencari pertolongan medis profesional, dan menghindari pengobatan alternatif yang berisiko





