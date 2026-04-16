UU TPKS Perkuat Penanganan Kekerasan Seksual, Pelaporan dan Bukti Dipermudah

Indonesia kini memiliki landasan hukum yang kokoh dalam menangani kekerasan seksual melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ( UU TPKS ). Keberanian untuk melaporkan menjadi faktor krusial dalam penanganan kasus-kasus ini. UU TPKS memperluas definisi pelecehan seksual, yang tidak hanya mencakup kontak fisik, tetapi juga bentuk verbal dan nonfisik.

Tindakan seperti siulan, komentar bernuansa seksual, hingga penyebaran konten pornografi kini dapat diproses secara hukum. Undang-undang ini memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku, baik pelecehan fisik maupun nonfisik. Pelaku pelecehan nonfisik terancam hukuman penjara 9 bulan dan denda Rp10 juta, sementara pelaku pelecehan fisik dapat dikenakan hukuman penjara 12 bulan dan denda Rp300 juta. Salah satu terobosan penting dalam UU TPKS adalah kemudahan pembuktian yang lebih berpihak pada korban. Keterangan korban atau saksi, didukung oleh satu alat bukti lainnya, dapat menjadi alat bukti yang sah. Hal ini menghilangkan kekhawatiran korban untuk melapor karena merasa tidak memiliki saksi yang cukup. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk segera bertindak jika mengalami atau mengetahui kasus pelecehan seksual. Langkah-langkah yang dapat diambil meliputi mengamankan diri, menyimpan bukti, mencari dukungan, dan melaporkan kepada pihak berwenang. Berbagai kanal pengaduan tersedia untuk masyarakat, termasuk call center 129 atau WhatsApp 08111-129-129 (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak di setiap provinsi/kota, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian Resor setempat, serta Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Apik dan Komnas Perempuan untuk pendampingan hukum gratis.





Komnas Perempuan Desak Kasus Pelecehan Seksual FH UI Diselesaikan Lewat Jalur HukumKomisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendesak agar kasus dugaan pelecehan seksual yang menimpa mahasiswa dan dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) diselesaikan sepenuhnya melalui jalur hukum. Komnas Perempuan menekankan bahwa kasus ini tidak boleh hanya berhenti pada sanksi etik internal kampus, melainkan harus ditangani sesuai hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

