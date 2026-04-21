UU PPRT Resmi Disahkan: DPR Tegaskan Komitmen Akhiri Eksploitasi Pekerja Rumah Tangga

DPR RI resmi mengesahkan UU PPRT untuk memberikan perlindungan hukum bagi 4,2 juta pekerja rumah tangga di Indonesia, termasuk larangan ketat mempekerjakan anak di bawah usia 18 tahun.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI , Habib Syarief Muhammad, menyambut dengan penuh rasa syukur atas pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ( UU PPRT ) yang resmi disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (21/4/2026).

Dalam keterangannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, ia menekankan bahwa beleid ini bukan sekadar simbol hukum di atas kertas, melainkan harus menjadi instrumen nyata yang mampu memutus rantai eksploitasi yang selama ini membayangi kehidupan jutaan pekerja rumah tangga di Indonesia. Habib menegaskan bahwa urgensi dari undang-undang ini terletak pada perlindungan harkat dan martabat manusia, serta upaya mewujudkan keadilan sosial bagi kelompok pekerja yang selama ini kerap terpinggirkan dari akses perlindungan hukum yang memadai. Lebih lanjut, Habib memaparkan data bahwa terdapat sekitar 4,2 juta pekerja rumah tangga di seluruh pelosok tanah air, di mana mayoritas di antaranya merupakan perempuan dan anak-anak. Kelompok ini seringkali berada dalam posisi yang sangat rentan terhadap praktik diskriminasi, kekerasan fisik, hingga perlakuan tidak manusiawi oleh pemberi kerja. Dengan adanya UU PPRT, negara kini memiliki landasan hukum yang lebih kuat untuk memberikan perlindungan maksimal. Ia berharap bahwa aturan baru ini akan mengubah paradigma masyarakat dalam memandang profesi pekerja rumah tangga sebagai pekerjaan formal yang layak mendapatkan hak-hak dasar, seperti jaminan kesehatan, upah yang layak, serta batasan jam kerja yang manusiawi sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional. Satu poin krusial yang ditegaskan oleh Habib adalah pemberlakuan aturan ketat mengenai batasan usia minimum bagi pekerja rumah tangga, yaitu 18 tahun. Ketentuan ini dinilai sangat vital karena selaras dengan Undang-Undang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Habib menekankan bahwa aturan usia ini tidak boleh menjadi kompromi bagi pihak mana pun. Praktik mempekerjakan anak di bawah umur sebagai pekerja rumah tangga harus segera diakhiri di seluruh wilayah Indonesia demi menjamin hak pendidikan dan tumbuh kembang anak yang lebih baik. Pengesahan UU PPRT ini menandai era baru dalam sistem perlindungan tenaga kerja di Indonesia, di mana hak-hak pekerja sektor domestik kini mendapatkan pengakuan resmi dari negara secara komprehensif dan berkelanjutan, sehingga tidak ada lagi ruang bagi kesewenang-wenangan yang merugikan kaum pekerja





