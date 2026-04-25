UU PPRT Disahkan: Harapan Baru Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Setelah penantian panjang selama lebih dari dua dekade, Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) akhirnya disahkan. Pengesahan ini menjadi tonggak sejarah penting, namun implementasi di lapangan menjadi tantangan utama. Pakar mengingatkan agar UU ini tidak menjadi 'macan ompong' dan menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menyusun Perda turunan.

Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ( UU PPRT ) pada Selasa, 21 April 2026, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, menandai sebuah tonggak sejarah penting setelah perjuangan panjang selama lebih dari dua dekade.

Momen bersejarah ini diwarnai haru, seperti yang terlihat dari tangis bahagia Suranti, seorang pekerja rumah tangga yang menyaksikan langsung pengesahan undang-undang yang sangat dinanti-nantikan oleh jutaan PRT di seluruh Indonesia. Namun, pengesahan ini hanyalah langkah awal. Tantangan terbesar kini terletak pada implementasi regulasi ini di lapangan, memastikan bahwa perlindungan yang dijanjikan benar-benar dirasakan oleh para PRT.

Para ahli mengingatkan agar UU PPRT tidak menjadi 'macan ompong', sebuah istilah yang menggambarkan undang-undang yang terlihat kuat di atas kertas namun lemah dalam penegakan hukum. Pengawalan yang ketat dan segera penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Menteri (Permen) yang relevan menjadi krusial untuk memastikan efektivitas UU ini. Andina, seorang pakar hukum, menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menyusun Peraturan Daerah (Perda) sebagai turunan dari UU PPRT.

Perda ini harus mengatur secara lebih teknis aspek-aspek penting seperti perjanjian kerja yang jelas, mekanisme perekrutan yang transparan dan melindungi PRT dari praktik perdagangan manusia, standar upah yang layak dan sesuai dengan kebutuhan hidup, pemberian Tunjangan Hari Raya (THR), pengaturan waktu istirahat yang memadai, serta jaminan sosial yang komprehensif. Selain itu, Perda juga harus mengatur kewajiban PRT untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, menjaga kerahasiaan rumah tangga, dan menghormati hukum serta adat istiadat setempat.

Tujuan utama dari aturan turunan ini adalah menciptakan keseimbangan relasi yang adil antara pemberi kerja dan PRT, serta menjaga harmoni dalam lingkungan masyarakat. Regulasi PPRT harus mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi semua pihak yang terlibat, baik pemberi kerja, PRT, maupun masyarakat luas. Implementasi yang efektif memerlukan regulasi di tingkat lokal, pengawasan yang ketat, dan sanksi yang tegas bagi pelanggar. Lebih lanjut, Andina menyoroti pentingnya sinkronisasi data antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan database di tingkat RT/RW.

Database yang terintegrasi ini akan menjadi landasan bagi pemerintah untuk memberikan intervensi yang tepat sasaran, seperti pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kualitas PRT atau bantuan sosial bagi mereka yang membutuhkan. Kehadiran UU PPRT ini merupakan komitmen negara untuk mengakui martabat PRT sebagai manusia yang memiliki hak-hak yang sama dengan warga negara lainnya, dan untuk melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi, terutama di ruang privat.

Undang-undang ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih baik bagi PRT, serta meningkatkan kesejahteraan mereka. Kasus-kasus seperti Maya Clarina Raup, seorang PRT yang bekerja di 5 rumah sekaligus di Singapura dan berhasil mengumpulkan Rp 3,9 miliar sebelum ditangkap karena bekerja secara ilegal, menjadi pengingat akan pentingnya regulasi yang kuat untuk mencegah praktik-praktik eksploitatif.

Pengesahan UU PPRT ini juga sejalan dengan isu-isu global lainnya, seperti pemilu perdana di Gaza sejak perang, pembentukan aliansi strategis oleh negara-negara mayoritas Muslim, dan kasus penganiayaan anak yang terungkap di Daycare Little Aresha Yogyakarta. Selain itu, pemadaman lampu serentak yang direncanakan di Jakarta juga menjadi perhatian publik





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

UU PPRT Akhirnya Disahkan, Pekerja Rumah Tangga Kini Berstatus FormalBerita UU PPRT Akhirnya Disahkan, Pekerja Rumah Tangga Kini Berstatus Formal terbaru hari ini 2026-04-23 23:54:33 dari sumber yang terpercaya

Pengesahan RUU PPRT Jadi Bukti Negara Hadir Lindungi Pekerja Rumah TanggaRegulasi ini dinilai sebagai bentuk nyata kehadiran negara setelah lebih dari dua dekade sektor domestik berada dalam ruang abu-abu perlindungan hukum.

Hak-hak Pekerja Rumah Tangga yang Diatur di UU PPRTUU PPRT berdasarkan draf yang disepakati DPR dan pemerintah ini memuat 12 bab dan 37 pasal.

Hak-hak Pekerja Rumah Tangga yang Diatur dalam UU PPRTUU PPRT berdasarkan draf yang disepakati DPR dan pemerintah ini memuat 12 bab dan 37 pasal.

DPR Sahkan RUU PPRT Menjadi Undang-Undang: Langkah Moderat Perlindungan Pekerja Rumah TanggaDPR resmi mengesahkan RUU PPRT menjadi Undang-Undang, sebuah langkah moderat yang mengakomodasi tradisi kekeluargaan dalam hubungan kerja domestik. Undang-undang ini memberikan fleksibilitas pada kontrak kerja dan upah, namun tetap berupaya memastikan jaminan sosial bagi pekerja rumah tangga. Pakar hukum menyoroti pentingnya aturan teknis terkait sanksi bagi pemberi kerja.

RUU PPRT Disahkan Jadi UU: Tonggak Sejarah Perlindungan Pekerja Rumah TanggaDPR RI secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi Undang-Undang (UU) pada tanggal 21 April 2026. Pengesahan ini merupakan langkah penting dalam melindungi hak-hak pekerja rumah tangga, khususnya perempuan, dari berbagai bentuk eksploitasi dan diskriminasi. Selain itu, berita ini juga mencakup berbagai isu lain seperti strategi ekonomi pemerintah, perkembangan olahraga, investigasi kasus pekerja rumah tangga, dan dinamika pemerintahan daerah.

