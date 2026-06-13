UU Polri 2026: Sorotan Atas Amnesti Kewenangan dan Ancaman Prinsip Supremasi Sipil

Undang-Undang Polri yang disahkan secara kilat pada Juni 2026 menuai kritik karena pasal dianggap membuka ruang bagi Polri untuk masuk ke birokrasi sipil, berpotensi melanggar semangat reformasi pasca-1998, prinsip merit, dan konstitusi.

Dari agenda tersebut lahirlah desain konstitusional baru yang menempatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat negara di bidang pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum.

Namun, sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Polri yang disahkan dalam rapat Paripurna DPR RI pada 9 Juni 2026 ini, memunculkan kekhawatiran baru. Sebab, pembahasan RUU ini hingga disahkan cenderung sangat kilat hanya berlangsung sekitar 20 hari. Tidak ada hearing publik, tiba-tiba DPR gelar Paripurna untuk mensahkan menjadi UU. Alih-alih UU ini hanya memperkuat profesionalisme kepolisian, beberapa pasal justru dinilai berpotensi memperluas kewenangan institusional Polri ke ranah birokrasi sipil dan urusan strategis negara.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar, apakah UU Polri masih sejalan dengan semangat reformasi konstitusi pasca 1998? Salah satu ketentuan yang paling menuai sorotan adalah Pasal 28A yang membuka peluang bagi anggota Polri aktif untuk mengisi jabatan manajerial maupun nonmanajerial pada kementerian dan lembaga negara. Secara normatif, ketentuan tersebut berpotensi berbenturan dengan semangat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam sistem merit yang menjadi fondasi reformasi birokrasi modern, jabatan ASN seharusnya diisi berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan mekanisme karier yang transparan. Masuknya anggota Polri aktif ke jabatan sipil berpotensi menciptakan dualisme birokrasi antara aparatur sipil dan aparat keamanan. Selain mengurangi ruang pengembangan karier ASN, kondisi ini dapat menimbulkan persepsi bahwa jabatan sipil dapat diisi melalui jalur non-meritokratis yang memperoleh legitimasi politik.

Dalam perspektif hukum tata negara, persoalan ini tidak semata-mata berkaitan dengan administrasi kepegawaian, tetapi menyentuh prinsip dasar negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Negara hukum modern mensyaratkan adanya diferensiasi fungsi yang jelas antarorgan negara. Polri adalah alat negara bidang keamanan, bukan bagian dari aparatur sipil negara. Ketika batas tersebut mulai kabur, muncul risiko terjadinya perluasan kekuasaan yang tidak lagi sejalan dengan prinsip pemerintahan sipil (civil supremacy).

Kekhawatiran yang lebih besar muncul karena Pasal 28A ayat (3) dan ayat (4) memberikan ruang sangat luas bagi anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan di luar institusi kepolisian atas dasar permintaan lembaga atau penugasan Presiden. Dalam sejarah Indonesia, praktik semacam ini mengingatkan publik pada konsep dwifungsi yang pernah berkembang pada masa Orde Baru. Memang, situasinya tidak identik. Namun secara substansi terdapat kemiripan berupa perluasan peran aparat keamanan ke sektor-sektor sipil.

Padahal reformasi telah menghasilkan TAP MPR Nomor VI/MPR/2000 dan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 yang secara tegas memisahkan fungsi pertahanan dan keamanan sekaligus mengakhiri praktik dwifungsi ABRI. Ketika aparat keamanan memperoleh ruang yang semakin besar memasuki birokrasi sipil, maka netralitas kelembagaan negara berpotensi tergerus. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menciptakan ketergantungan birokrasi terhadap institusi keamanan dan mengurangi otonomi administrasi sipil yang menjadi ciri negara demokrasi modern. Paradoks lain muncul ketika UU Polri dibandingkan dengan pengaturan dalam Undang-Undang TNI.

Selama ini prajurit TNI aktif dibatasi secara ketat untuk menduduki jabatan sipil di luar institusinya. Pembatasan tersebut dibangun atas dasar semangat reformasi dan prinsip supremasi sipil. Namun UU Polri justru memperluas ruang yang dapat dimasuki anggota Polri aktif. Perbedaan perlakuan tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai asas kesetaraan perlakuan hukum (equality before the law).

Jika TNI dibatasi secara ketat untuk mencegah perluasan pengaruh institusi militer ke ranah sipil, mengapa Polri justru diberikan ruang yang lebih luas? Ketidakseimbangan ini berpotensi memunculkan disharmoni dalam sistem keamanan nasional sekaligus memicu perdebatan mengenai konsistensi arah reformasi sektor keamanan Indonesia. Konstitusi sebenarnya telah memberikan batas yang cukup jelas, bahwa Pasal 30 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa TNI adalah alat negara di bidang pertahanan.

Sementara Pasal 30 ayat (4) menegaskan bahwa Polri adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Pembagian tersebut merupakan hasil kompromi politik dan konstitusional pasca reformasi yang bertujuan menghindari tumpang tindih kewenangan. Masalah muncul ketika UU Polri memperluas ruang gerak institusi ini hingga memasuki wilayah kebijakan publik, birokrasi, dan urusan strategis pemerintahan. Jika anggota Polri aktif dapat mengisi berbagai posisi sipil, maka batas konstitusional antara fungsi keamanan dan fungsi pemerintahan menjadi semakin kabur





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UU Polri 2026 Pasal 28A Supremasi Sipil Reformasi Birokrasi Dwifungsi Aparat

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