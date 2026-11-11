UU Pelindungan Ketenagakerjaan 2026 dan Dampak Upah Minimum

UU 27/2026 atur upah minimum berdasarkan KHL tertinggi atau formula ekonomi. Pakar memperingatkan risiko penolakan rekrutmen oleh pengusaha dan penyusutan lapangan kerja formal.

Komunitas ekonomi dan buruh di Jakarta sedang menyoroti implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Narasumber ahli dalam konferensi pers pada Rabu, 11 November 2026, menyampaikan bahwa aturan ini berpotensi menciptakan dilema antara perlindungan upah dan keberlangsungan dunia usaha. Kenaikan upah yang tidak sejalan dengan kemampuan finansial perusahaan dikhawatirkan akan menekan perekrutan tenaga kerja baru.

Mekanisme Penetapan Upah Minimum Baru

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 menggabungkan dua pendekatan penetapan upah minimum yang pernah berlaku sebelumnya, yaitu UU Nomor 13 Tahun 2003 dan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Aturan terbaru ini mewajibkan pemerintah menggunakan nilai tertinggi antara hasil perhitungan formula ekonomi atau Angka Kebutuhan Hidup Layak yang disepakati oleh dewan pengupahan daerah.

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Formula perhitungan yang masih mengacu pada UU Cipta Kerja mempertimbangkan indikator pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan indeks tertentu. Indeks tersebut ditetapkan secara eksplisit dalam rentang nilai 0,5 sampai 1. Dengan demikian, Angka Kebutuhan Hidup Layak bukan lagi sekadar pertimbangan sampingan, melainkan menjadi pembanding langsung terhadap hasil rumus matematis perhitungan upah minimum di setiap daerah.

Badan Pusat Statistik memiliki peran penting dalam mendukung proses penetapan ini. Badan Pusat Statistik bersama dewan pengupahan nasional akan membahas rencana pelaksanaan survei Angka Kebutuhan Hidup Layak yang minimal mencakup jenis, kualitas komponen, lokasi pelaksanaan survei, dan waktu. Badan Pusat Statistik juga bertugas menyumbang data angka-angka pertumbuhan ekonomi dan inflasi ke dalam formula perhitungan upah minimum.

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Posisi Stakeholder dan Perspektif Ahli

Deni Friawan, Peneliti Senior Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies, memperingatkan bahwa implementasi ketentuan upah minimum dalam UU Nomor 27 Tahun 2026 akan membawa konsekuensi serius bagi pengusaha. Jika nilai upah minimum yang ditetapkan lebih tinggi daripada kemampuan finansial atau produktivitas tambahan pekerja, pengusaha cenderung menahan diri untuk tidak mempekerjakan karyawan baru.

Nurina Merdikawati, dosen dan peneliti Indonesia Project dari Australian National University Australia, serta Syarif Arifin, Direktur Eksekutif Lembaga Informasi Perburuhan Sedane, juga memberikan masukan terkait regulasi ini. Trisnur Priyanto, Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Buruh Garmen Kerajinan Tekstil Kulit dan Sentra Industri, menyatakan keprihatinan terhadap potensi dampak jangka panjang aturan tersebut bagi kesejahteraan buruh.

Deni Friawan menjelaskan bahwa dalam kondisi penjualan atau permintaan daya beli cenderung turun serta adanya kesulitan dalam menaikkan harga jual produk, perusahaan akan memilih untuk mengurangi jumlah karyawan atau beralih menggunakan mesin otomatis. Konsekuensi rasionalnya adalah penyusutan lapangan kerja formal dan semakin maraknya sektor informal. Pelaku usaha kecil pun memilih untuk mengerjakan pekerjaan sendiri tanpa menambah jumlah karyawan baru.

Data empiris menunjukkan bahwa bahkan dengan aturan upah minimum yang ada saat ini, baru sekitar 30 persen perusahaan yang mematuhi ketentuan tersebut. Deni Friawan menilai bahwa niat baik untuk melindungi pekerja tidak akan cukup jika tidak diimbangi dengan realitas kemampuan ekonomi industri di tengah tren penurunan daya beli yang sedang berlangsung.

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Dampak Nyata pada Usaha Mikro dan Prospek Pasar

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 memiliki perbedaan eksplisit dibandingkan UU Nomor 13 Tahun 2003 terkait pengecualian skala usaha. UU Nomor 13 Tahun 2003 hanya menyebutkan bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum tanpa menyebut pengecualian spesifik. Sebaliknya, UU Nomor 27 Tahun 2026 secara eksplisit mengecualikan ketentuan upah minimum bagi usaha mikro dan kecil, sama seperti UU Cipta Kerja sebelumnya.

Pengusaha mikro dan kecil menetapkan upah berdasarkan kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja. Namun, aturan terbaru mensyaratkan bahwa besaran upah kesepakatan tersebut harus paling rendah sebesar 50 persen dari upah minimum yang berlaku. Eksklusi ini menciptakan kerangka hukum yang berbeda bagi sektor usaha kecil dibandingkan dengan perusahaan skala menengah dan besar.

Peneliti senior CSIS Deni Friawan menekankan bahwa disparitas nilai upah minimum yang ditetapkan dengan kemampuan riil pengusaha yang terpaut jauh dapat menjadi bumerang bagi pekerja itu sendiri. Sektor pekerjaan informal berpotensi semakin membesar karena pengusaha enggan merekrut demi menghindari sanksi ketenagakerjaan. Peluang kerja formal diperkirakan akan terus menyusut akibat mekanisme pasar yang responsif terhadap beban biaya tenaga kerja yang tinggi.

Para ahli sepakat bahwa kebijakan ini memerlukan monitoring ketat untuk memastikan bahwa perlindungan upah tidak justru mengorbankan stabilitas ekonomi makro dan kesempatan kerja. Pemerintah diharapkan dapat menyeimbangkan angka Kebutuhan Hidup Layak dengan kemampuan daya serap industri agar pertumbuhan ekonomi tetap inklusif bagi semua lapisan pelaku usaha.